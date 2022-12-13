6 yaşındaki çocuğa istismar davası öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine H.G.K.'nin istismarı ile ilgili davada duruşma tarihini öne çekildi. Davada müşteki avukatı anne ve baba dahil sanıkların tutuklanmalarını istedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşından itibaren istismarı ile ilgili davanın 22 Mayıs 2023'te yapılacak ilk duruşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 30 Ocak 2023 tarihine çekildi.

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulundu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun buldu. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023'ten, 30 Ocak 2023'e alındı.

Davada, Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel tutuksuz olarak yargılanıyor.

H.K.G'nin avukatı mahkemeden tutuklama talep etti

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken dini nikahla evlendirmesiyle ilgili müşteki avukatı da tutuklama talep etti.

Mahkemeye başvuran H.K.G'nin avukatı, tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in tutuklanmalarını ve dosyaya gizlilik kararı getirilmesini istedi.

Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla yapılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 9 Aralık'ta kabul edilmişti.

İddianamede davanın bir numaralı sanığı Kadir İstekli hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak kaydıyla 68 yıla kadar hapis cezası istenirken; baba Yuzuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatma Gümüşel hakkında ise 18 yıldan az olmamak kaydıyla 48 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre altı yaşında "dini nikâh" adı altında Kadir İstekli ile "evlendirilen" H.K.G, bu tarihten itibaren cinsel istismara maruz kalmış, 7-8 yaşlarında tecavüze uğramış, yıllar süren istismarda 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapılmış, 17 yaşında ise hamile kalmıştı.

H.K.G'nin olayla ilgili 2012'de savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ancak dönemin soruşturma savcısı, 14 yaşında kemik yaşı testine gönderilen H.K.G'nin yerine başkasının teste sokulması sonucunda yaşı 21 olarak çıkmış, bunun üzerine 2013'te takipsizlik kararı vermişti. Bu süreçte Aile Bakanlığı ve savcılığın ihmalleri gündeme gelmişti.

DHA, DW / GY, HT, JD, BÖ