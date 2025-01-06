6 Ocak'ın yıldönümünde Kongre Trump için toplanıyor

Dört yıl önce seçim sonuçlarını inkar eden Trump destekçilerinin saldırısına uğrayan Kongre bu kez Cumhuriyetçi adayın meşru yollardan göreve dönüşünü tasdik etmek üzere toplanıyor.

ABD'de Kongre üyeleri 6 Ocak 2021'deki baskından dört yıl sonra bu kez Donald Trump'ın seçim galibiyetini tescil etmek üzere toplanıyor. Washington D.C.'de etkili olan yoğun kar fırtınasına rağmen Kongre binasında toplanan vekiller, geçen sefer zor kullanarak seçimi iptal etmeye çalışan Donald Trump'ın bu kez meşru yollarla iktidara dönüşünü resmileştirecek.

Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak oturumu yönetecek kişi ise başkan yardımcısı, yani Trump'ın seçimlerdeki rakibi Kamala Harris olacak. İronik biçimde Harris ilerleyen saatlerde kendi yenilgisini teyit etmiş olacak.

Dört yıl önce Demokrat Joe Biden'ın seçim galibiyetini kabul etmeyen Trump destekçileri, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sonuçları tasdik etmesini önlemek için Kongre'ye baskın düzenlemişti. Baskından kısa süre önce taraftarlarına seslenen Trump sonuçların hileli olduğunu savunmuş, destekçilerini "savaşmaya" çağırmıştı.

Geçen seçimlerin sonuçlarını bugün hâlâ kabul etmediğini söyleyen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek başlayacağı ikinci döneminin ilk gününde 2021'deki kanlı baskın nedeniyle ceza alan veya yargılaması devam eden yaklaşık bin 250 kişiyi affetme sözü verdi.

Donald Trump Fotoğraf: Aaron Chown/PA Wire/picture alliance

Güvenlik sıkı, olumsuzluk beklenmiyor

Bugünkü oturum öncesi Kongre çevresinde güvenlik, Amerikan futbolunun final karşılaşması olan Super Bowl veya Olimpiyatlar'daki kadar sıkı tutuluyor; yerleşkeye turist kabul edilmezken yüksek çitler dış dünya ile Kongre binasını ayırıyor. Ancak bu önlemlerin hiçbirine ihtiyaç duyulması beklenmiyor. Mümkün olan en sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacak bugünkü oturum sırasında ne şiddet olayları veya protestolar ne de Kongre üyelerinin usule ilişkin itirazda bulunması bekleniyor.

Geçen sefer seçimlerin geçerliliğini inkâr eden Cumhuriyetçiler bu sefer sonuçları tereddütsüz tanıyor. Demokratlar da yaşadıkları hayal kırıklığına rağmen halkın tercihini kabul ettiklerini söylüyor. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, "Demokratlar arasında seçim inkarcısı yok" dedi, "Amerika'yı kazanırken de kaybederken de sevmelisiniz" diye konuştu.

AP / MUK,TY

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