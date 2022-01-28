 6 milyar ne? 20 milyarlık şaibe var | Türkiye | DW | 30.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

6 milyar ne? 20 milyarlık şaibe var

Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma-Osmaneli demiryolu hattı ihalesinin usulsüz şekilde Kalyon İnşaat’e verildiğini öne sürmüştü. Banu Güven, 2020 Sayıştay raporunda 20 milyarlık usulsüzlüğe işaret edildiğini yazdı.

Hangi şehirde olursanız olun, kafayı kaldırdığınızda muhakkak bir Erdoğan propagandasıyla karşılaşıyorsunuz. En çok da İstanbul'da. Viyadüklerin, yaya geçitlerinin üzerinde peş peşe yapılan yatırımlar sıralanıyor. Otoyollar, köprüler, yeni havalimanı. Büyük hizmet olarak sunulan bu projelere bakıp, "İnönü zamanında ekmek karneyle dağıtılıyordu. İşte Erdoğan farkı” diyen bir seçmen kitlesi var. Erdoğan'ın seçmenleri, kar yağdığında uçuşlara kapanan yeni havalimanının da, Kuzey Marmara Otoyolu'nun da kendi cebinden çıkan parayla yapıldığını ya bilmiyor, ya da idrak etmek istemiyorlar. Kamunun, yani kendilerine ait paranın Hazine'den Erdoğan'ın neredeyse kadrolu hale gelen müteahhitlerine kredi olarak akıtıldığını, bu projeler üzerinden bu şirketlere vergi muafiyetleri tanındığını da. İnşaat için kredi verdiği şirketlere, yolları kullanmak için yüksek meblağlar ödemeye devam ediyor seçmen. Yıl sonunda yapmadığı geçişlerin parasını da, hükümetin vadettiği şekilde dolar cinsinden ödemek zorunda kalıyor. Erdoğan'ın kendi icraatı olarak övündüğü bu projeler, resmi adıyla Kamu-Özel İşbirliği projeleri, vatandaşı borçlandırıp, geleceğine, hatta çocuklarının geleceğine ipotek koyuyor. Sonra da bunun adı "yatırım” oluyor.

Yatırım değil, seçim yatırımı

Doğru, bunların her biri önemli birer yatırım, ama seçim yatırımı. Erdoğan'ın 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında yapmayı planladığı seçimlere doğru son dönemece girerken, bu yatırımlara daha yakından bakmak gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi.

Kılıçdaroğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı'nın ihalesinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu ilk kez 2018'de 3 milyar 198 milyon 743 bin TL bedelle açılıp iptal edilen ihalenin, 2 yıl sonra, 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 TL'ye kadrolu müteahhit şirketlerden Kalyon İnşaat'e verildiğine dikkat çekmiş, bunun da Erdoğan'ın imzasıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Banu Güven

Banu Güven

20 milyar TL'lik şaibe 

CHP'nin genel başkan yardımcılarından Balıkesir milletvekili Ahmet Akın da, önceki yıl, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı dahil olmak üzere 9 ihalenin şartlar oluşmamasına rağmen pazarlık usulüyle yapıldığına, dolayısıyla şaibeli olduğuna dikkat çekmişti. Açık kaynak olan, yani herkesin ulaşabileceği 2020 yılına ilişkin Sayıştay raporunda yer alan, bedelleri 20 milyar TL'yi bulan ihaleler şunlardı:

-Bakanlık hizmet binalarının bakım ve onarım işi

-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı

-Mersin-Gaziantep Hattı Kontrollük, Danışmanlık, Mühendislik Hizmetleri

-Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı

-Kayseri-Anafartalar YHT Tramvay Hattı İnşaatı

-Kayseri-Anafartalar YHT Elektromanyetik Sistemleri ile Araç Temini

-İstanbul Yeni Havalimanı Metrosu 176 Araç Temini

-Ulaştırma Bakanlığı kapalı otopark ve halı saha düzenleme işi

-Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı.

Bunlar sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ilişkin denetim raporunda yer alan bazı ihaleler.

Vatandaşın devlete emanet ettiği parası ve geleceğini iktidar böyle harcıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partisi lideri bunu telaffuz edince "Bay Kemal” oluyor.

Trabzon'daki toplu açılış töreninde mikrofon uzatılan ufaklığın kimi örnek aldığı belli. Geleceğini ipotek altına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ona rol model olmuş. O yüzden hiç tanımadığı, bilmediği Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain” diyebiliyor. Çocuğun ağzından bu sözler dökülürken Erdoğan'ın yüzünde donuk bir gülümseme var. Çocuk daha küçük. Rol modelinin kendisini nasıl borçlandırdığını bilmiyor.

Banu Güven

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

30.12.2021, Ankara*** Oppositionsführer Kemal Kılıcdaroglu CHP/Türkei Oppositionsführer Kemal Kılıcdaroglu ist in Ankara mit den Journalisten zusammengekommen

"6 milyar TL’lik peşkeş" iddiası 21/b’yi tartışmaya açtı 28.01.2022

Kılıçdaroğlu’nun "6 milyar TL’lik peşkeş" iddiasına yanıt veren Bakan Karaismailoğlu "Elmayla karpuzu karıştırıyorlar" dedi. 21/b ihaleleri tartışmaya açıldı. Muhalefet, 21/b ile kamunun zarara uğratıldığını iddia etti.

Türkei | AKP Veranstaltung in Trabzon mit Erdogan

Kılıçdaroğlu'ndan "çocuk" uyarısı: Kötü söz söylemeyin 30.01.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon mitinginde sahneye çıkarılan bir çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu için "hain" demesi tartışmaya yol açtı. Kılıçdaroğlu, "Çocuğumuzla ilgili kötü söz söylemeyin" dedi.

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu ve tazminat davası 28.01.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin paylaştığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Erdoğan aynı zamanda 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.