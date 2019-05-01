 45 yılın bedeli 1,5 milyon dolar | YAŞAM | DW | 22.05.2019

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YAŞAM

45 yılın bedeli 1,5 milyon dolar

ABD’de işlemediği cinayet suçundan 45 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğuna hükmedilen bir adama 1,5 milyon dolar ödenmesine karar verildi.

Richard Phillips (picture-alliance/AP Photo/C. Osorio)

Richard Phillips 45 yıl haksız yere hapis yattı.

Michigan eyaletinde 1972 yılında henüz 27 yaşındayken cinayet suçlamasıyla cezaevine gönderilen ve 2018 yılında masum olduğuna hükmedilen Richard Phillips'e 1,5 milyon dolar ödenmesine karar verildi.

Savcılığa göre Phillips, görgü tanıklarının "neredeyse tamamen" yalan ifadelerine dayanılarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda 73 yaşında olan Phillips, mahkumiyeti boyunca masum olduğunu savunmuştu.

Phillips, geçen yıl WDIV televizyonuna verdiği röportajda, “İşlemediğim bir suçu kabul etmektense hapiste ölmeyi yeğlerim” ifadelerini kullanmıştı.

Yetkililerin kararını beklerken cezaevinde yaptığı resimleri satarak geçimini sağlayan Phillips’in bekleme süreci Michigan üst mahkemesinin 1,5 milyon dolarlık telafi kararıyla sonuçlandı.

"Haksız yere mahkum edilmiş bireyler için topluma yeniden entegre olmanın son derece güç olduğuna” dikkat çeken Başsavcı Dana Nessek, “Çektikleri acı için bu adamlara merhametli bir tazminat sağlamakla yükümlüyüz" diye konuştu.

ABD’de suçsuzluğu kanıtlanana kadar en uzun süre hapis yatan mahkum olan Phillips hakkında verilen bu karar, ülkede şu ana kadar verilen en yüksek üç telafi hükmünden biri.

AFP,AP / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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