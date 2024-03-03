40 bin sayı atan ilk isim: LeBron James

Yaklaşık bir yıl önce NBA tarihinin en çok sayı atan basketbolcusu olma özelliğini eline geçiren LeBron James, takımı Los Angeles Lakers ile çıktığı karşılaşmada, rakip Denver Nuggets potasına, NBA kariyerindeki 40 bininci sayısını bıraktı.

Dünya çapında sporun ikonlarından biri olarak görülen James böylece, NBA tarihinde 40 bin sayı barajını aşmayı başaran ilk isim oldu.

Los Angeles Lakers'in kendi salonunda, geçen yılın NBA şampiyonu Denver Nuggets'i ağırladığı maçta toplam 26 sayı ile takımının en skorer ismi olan 39 yaşındaki LeBron James, 40 bininci sayısını karşılaşmanın ikinci çeyreğinde rakip potaya bıraktı. Bu sayıdan sonra alınan ilk molada, Lakers'in salonu olan Staples Center'da tüm seyirciler ayağa kalkarak James'i dakikalarca alkışladı. Ayrıca salondaki dev ekranda LeBron James'in kariyerindeki önemli anların gösterildiği bir video yayınlandı.

Maçın ardından 40 bin sayı barajını aşması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan James, "Bunu daha önce kimse yapamadı ve kariyerimin bu noktasında bu pozisyonda olmayı epey hoş buluyorum. Kariyerimde başardığım en iyi şeylerden biri mi bu? Hayır. Benim için bir anlam ifade ediyor mu? Evet, tabii ki" ifadelerini kullandı.

LeBron James'in 26 sayının yanı sıra 9 asist ve dört ribaund ile oynadığı karşılaşmayı Los Angeles Lakers, Nuggets'a karşı 114-124 kaybetti.

dpa,SID / ET,AI

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