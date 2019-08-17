 32 çocuğu istismar eden iki kişi hakkındaki karar belli oldu | ALMANYA | DW | 05.09.2019

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ALMANYA

32 çocuğu istismar eden iki kişi hakkındaki karar belli oldu

Almanya’da çok sayıda çocuğu yıllar boyunca cinsel olarak istismar eden iki kişiye 12 ve 13 yıl hapis cezası verildi. Lügde kentinde yaşanan olayda yaşı 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuk istismara maruz kaldı.

Çocukları istismar eden 56 yaşındaki Andreas V. 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çocukları istismar eden 56 yaşındaki Andreas V. 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Lügde kentindeki cinsel istismar davasında karar açıklandı. Detmold Eyalet Mahkemesi bir kamp alanında yıllar boyunca çocukları istismar ettiği belirlenen 56 yaşındaki Andreas V.'yi 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S.'yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayırca, her iki sanığın da ceza süresi  bittikten sonra gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Şahıslar tarafından cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı 32 olarak ifade ediliyor ancak bu sayının daha fazla da olabileceği belirtiliyor.

Mahkemeye başkanlık eden Hâkim Anke Grudda gerekçeli kararda "Olayı kelimelere dökmek çok zor” diyerek olanları "iğrenç, canavarca, tiksinti verici” gibi sözlerle tanımlamanın yeterli olmadığını söyledi. Grudda sanıklara hitaben de "Siz 32 çocuk ve genci cinsel arzularınızın nesnesi durumuna düşürdünüz ve 32 çocukluğu tahrip ettiniz” diye konuştu.

Ocak ayında ortaya çıkan olay Alman kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Mahkemenin aldığı kararda Andreas V. 223 kez ağır cinsel çocuk istismarından, 62 kez ağır cinsel çocuk istismarından suçlu bulundu. Mario S.'nin ise 48 kez ağır cinsel çocuk istismarından ve 99 kez cinsel istismardan suçlu olduğu tespit edildi. Tecavüzün yanı sıra çocuk pornosu içerikli yazıların üretilmesi ve cinsel şiddet iki şahsın işlediği suçlar arasında yer alıyor.

Mahkeme yaklaşık 10 hafta süren duruşma sürecinde aralarında 16 mağdur ve 12 mağdur yakını olmak üzere 33 tanığı dinledi. İddianamede sanıklar hakkında 14 ve 12,5 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Duruşmaların çoğu mağdurları korumak adına kamuoyuna kapalı bir biçimde yapıldı. Mağdurların yaşlarının suçun işlendiği sırada 3 ila 14 arasında değiştiği belirtiliyor. Lügde'deki cinsel istismar davası Almanya’da geçen yıllarda ortaya çıkan en büyük skandallardan biri olarak kabul ediliyor. Lippe Polisi’nde kimi delillerin kaybolması da skandala bir başka boyut katmıştı.

epd / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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