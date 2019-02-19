 31 Mart seçimleri için aday listeleri teslim edildi | TÜRKİYE | DW | 19.02.2019

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TÜRKİYE

31 Mart seçimleri için aday listeleri teslim edildi

Yerel seçimlere girecek siyasi partilere aday listelerinin teslimi için tanınan süre sona erdi. Cumhur İttifakı 51 ilde ortak aday çıkardı. Millet İttifakı ise 50 ilde tek isim üzerinde uzlaşma sağladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik belirlenen seçim takvimi çerçevesinde siyasi partiler aday listelerini bugün seçim kurullarına bildirdi.

Liste teslimi öncesi yapılan son pazarlıklar sonucu AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı biraz daha genişledi. MHP 16 ilde, AKP de 3 ilde adaylarını çekti. Böylece ittifakın tek adayla girdiği şehir sayısı 51'e yükseldi. Bu adayların 44'ü AKP'den, 7'si ise MHP'den geliyor. Bu adaylıkların 30'unu büyükşehir belediyeleri oluşturuyor.

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Seçim takvimi gereğince siyasi partilerin aday listelerini YSK’ya teslim süreleri bugün TSİ 17.00'de doluyor. Dikkatler özellikle rekabetin büyüdüğü büyükşehirlerde ve kayyum belediyelerinde. (19.02.2019)

Türkiye'de yerel seçimde rakiplerden bir fazla oy alma zorunluluğu partileri "açılım"a zorluyor. AKP’liler şarap tesisi geziyor, CHP dini hassasiyetleri ön plana çıkarıyor. Bülent Mumay'ın analizi. (18.02.2019)

Ankara adayı Mansur Yavaş seçilmesi halinde her kurumla işbirliği yapacağını belirtti. DW Türkçe'ye konuşan Yavaş, rakibi Özhaseki'yi "Kendilerini her konuda hükümete dayayacaklarsa aday olmasınlar" sözleriyle eleştirdi. (15.02.2019)

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Yıldırım, adaylık başvurularının sona ermesinden bir gün önce görevini bıraktığını açıkladı. (18.02.2019)

Haber kanalı NTV, MHP'nin aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'nin bulunduğu illerde AKP'nin adayını destekleyeceğini duyurdu.

AKP'nin ise aralarında Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'nin bulunduğu illerde MHP'nin adayına destek vereceği belirtiliyor. 

Millet İttifakı'ndan 50 adayda uzlaşı

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise 50 ilde uzlaşıya gitti. Bu illerin 22'sini büyükşehirler oluşturuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde CHP aday çıkardı. İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler arasında Konya, Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep gibi iller bulunuyor. CHP ve MHP 31 ilde ise kendi adayları ile yarışacak.

Anadolu Ajansı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 17 milletvekilinin de belediye başkan adayı olmak için yarışa girdiğini belirtti. Haberde AKP'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekilinin yarışacağı belirtildi.

31 Mart seçimlerine kendi adayları ile giren Saadet Partisi ise İstanbul'da Necdet Gökçınar'la, Ankara'da Mesut Doğan'la, İzmir'de Şerafettin Kılıç'la yarışacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi için Saadet Partisi adına yarışacak isim de İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin olacak. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu illerde aday çıkarmıyor.

DW,İHA/ÖA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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