31 şehre araç giriş-çıkış yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda salgına karşı ek tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş-çıkışına kapatıyoruz" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı, bu bölgelere gıda, ilaç, temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri ile lojistik araçları dışında giriş-çıkış yapılamayacağını, uygulamanın ilk etapta 15 gün için geçerli olacağını kaydetti.

65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının 20 yaş altı grup içinde geçerli olacağını belirten Erdoğan, 1 Ocak 2000 ve üstü doğumluların sokağa çıkamayacağını bildirdi.

Erdoğan, dışarı çıkmak zorunda olan tüm vatandaşların yarından itibaren pazar yerleri, market gibi toplu şekilde bulunulan alanlarda maske takmak zorunda olacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il pandemi ve hıfzıssıhha kurumlarının bu tedbirleri daha da genişletebileceğini kaydetti.

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DW/BK,SSB

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