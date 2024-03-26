30 ilde IŞİD operasyonu: 147 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Türkiye'de 30 ilde düzenlenen IŞİD'e yönelik operasyonlarda 147 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-17' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya ayrıca 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında IŞİD'e yönelik 1329 operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 692'si tutuklandı, 531'i hakkında adli kontrol kararı verilirken 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi" dedi.

Operasyonlarda çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

DW / EC, CÖ

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