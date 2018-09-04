 3. havalimanı inşaatına baskın: Yüzlerce işçi gözaltında | TÜRKİYE | DW | 15.09.2018

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TÜRKİYE

3. havalimanı inşaatına baskın: Yüzlerce işçi gözaltında

Güvenlik güçleri İstanbul'da yeni havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin koğuşlarına sabaha karşı baskın düzenledi. İnşaat-İş Sendikası 543 işçinin gözaltına alındığını duyurdu.

Türkei Protest gegen die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle des neuen Flughafens in Istanbul (Reuters/Demiroren News Agency/A. Celiktas)

İstanbul'daki üçüncü havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilere Cumartesi sabaha karşı operasyon düzenlendi. İşçilerin eylemini örgütleyen İnşaat-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre 543 işçi gözaltına alındı. Sendika Genel Sekreteri Yusuf Özgür ile sendika yöneticileri Uğur Karadaş, Özkan Özkanlı ve Deniz Gider'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

İnşaat-İş Sendikası Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda jandarmanın sabaha karşı işçilerin kaldığı koğuşların kapılarını kırarak içeri girdiği ve ellerindeki isim listesine göre arama yaptığını kaydetti.

İşçilerin kaldığı kampın etrafına jandarma ve polis barikatları kurulduğu olası bir eyleme karşı tazyikli su sıkan araçların da hazır bekletildiği belirtildi.

Sendika, gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılması talebiyle Cumartesi akşamı Ankara ve İstanbul Kadıköy'de protesto eylemi düzenleneceğini duyurdu.

İşçilerin Cuma günü düzenlediği eyleme güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etmişti. Çok sayıda işçi gazdan etkilenirken müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler de düşerek yaralanmıştı.

İşçilerin talepleri

Yatakhaneler, banyo ve tuvaletlerdeki kötü ve sağlıksız koşullar 15 bin işçinin kaldığı kamp bölgesindeki başlıca şikayet konularından. Servis sayısının azlığı ve yemeklerin kötü olması da işçilerin giderilmesini istediği şikayetlerden. Eylem yapan işçiler ayrıca revirde çalışan personelin işçilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmediği ve genel sağlık malzemelerinin yetersiz olduğu da iddia ediyor.

İşveren konumunda olan havalimanının işletmecisi şirket İGA'dan Cuma günü yapılan açıklamada işçilerin talepleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınacağı bildirilmişti.

Geçen Şubat ayında havalimanı inşaatında çalışan bir işçi, şantiyede iş kazası sonucu bugüne kadar 400 işçinin öldüğünü, bu durumun yetkililer tarafından gizlendiği iddiasını ortaya atmıştı. Bu iddia üzerine açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ölen işçi sayısının 27 olduğunu bildirmişti. 29 Ekim'de açılışının yapılması planlanan 3'üncü havalimanı inşaatında 30 bin civarında işçi çalışıyor.

DW/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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