28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında aldıkları müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkeme, 14 sanığın cezasının onanmasına ilişkin Yargıtay ilamını inceledi. İnceleme sonunda 14 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartılarak, dosya infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı tarafından sanıklara teslim olmaları için süre tanınacağı, bu süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

Hakkında tutuklama kararı çıkartılan sanıkların isimleri şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

Yargıtay kararı 9 Temmuz'da onamıştı

Yeni adı Yargıtay 3'üncü Ceza Daire olan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 9 Temmuz 2021 tarihinde onamıştı. Yargıtay'ın kararı 26 Temmuz'da davaya bakan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmıştı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlanmış, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanık "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada, 68 sanığın beraatına karar verilirken ölüm nedeniyle dört sanığın, zamanaşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedilmişti. Yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın 1'inde en yakındaki karakola imza verme şartı uygulanarak, tutuklama kararı verilmemişti.

DHA, DW/JD, DA

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