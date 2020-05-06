27 Mayıs darbesinin yıldönümünde darbecilik suçlamaları

Türkiye'de 27 Mayıs 1960 tarihinde yaşanan darbenin ardından dönemin Başbakanı Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı.

Adanın ziyarete açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasiler, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntacının gerçekleştirdiği darbenin ardından yaşananlar ise sadece demokrasimiz adına değil, adalet ve insanlık adına da utanç vericiydi" dedi.

CHP'ye eleştiriler

"Yıllarca ülkeye hizmet etmiş olan ve milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti yöneticilerinin her türlü hakarete, işkenceye, iftiraya maruz kaldığı yargılamaların burada yapıldığını" belirten Erdoğan, konuşmasında CHP'ye de eleştiriler yöneltti.

"Gazi Mustafa Kemal'in hastalığının ve ölümünün ardından tek parti CHP yönetiminin ülkenin üzerine adeta bir kâbus gibi çöktüğü" ifadelerini kullanan Erdoğan, "(CHP) Çok partili siyasi hayata geçişi ancak açık oy, gizli tasnif yöntemiyle başlatmıştır. Böyle bir demokrasi olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Darbeciler ve onları yönlendirenlerin hep aynı kodlarla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, "Türk Milleti, 15 Temmuz darbe girişiminde, sokaklarda hainlere karşı canı pahasına mücadele verirken, tankları alkışlayan, televizyon başında sonucu bekleyenler de yine bunlardı" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmediklerini belirten Kılıçdaroğlu "59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca darbe hukukunu güçlendirenlerin "biz darbelere karşıyız" demelerinin bir aldatmaca olduğunu ifade etti.

Bahçeli: Verdiği yetkiyi tekrardan alacak olan millettir

Açılışa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında demokrasi vurgusuyla mesajlar verdi. Bahçeli, Erdoğan'a hitaben "Sayın Cumhurbaşkanım, demokrasi pek çok tanımının yanında tahammül sistemi sabır ve saygı rejimidir. Milletin verdiği yetkiyi tekrardan alacak milletin ta kendisidir. Sevsekte sevmesekte sandıktan çıkan sonuç zorla baskıyla tahvip edilirse acı olaylar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Fatih Sondaj Gemisi açıklaması

Bu arada Erdoğan konuşmasında Fatih Sondaj Gemisi'nin 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e açılacağını söyledi.

DHA/HS,JD

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