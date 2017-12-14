 25 Aralık soruşturması davasında mütalaa açıklandı | TÜRKİYE | DW | 29.11.2018

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TÜRKİYE

25 Aralık soruşturması davasında mütalaa açıklandı

Türkiye'de 17-25 Aralık soruşturmasının ikinci ayağı olan 25 Aralık soruşturması kapsamındaki davada, darbeye teşebbüs ettikleri iddia edilen 59 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Symbolbild Justiz Richter Gericht Richterhammer (picture-alliance/dpa/U. Deck)

Türkiye'de 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı 17-25 Aralık soruşturmalarının 25 Aralık ayağı için savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 59 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanık yargılanıyor.

Duruşma, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Gökçe, aralarında eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı'nın da bulunduğu 59 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu'nun "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" iddiasından 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına ve 54 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasından 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre duruşmada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile aralarında iş adamlarının da bulunduğu müşteki-müdahilleri de avukatları temsil etti.

DW, GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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