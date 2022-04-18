24 Nisan'a geri sayım

Hedefleri olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritası üzerinde çalışmaya devam eden 6 muhalefet partisinin bu kapsamdaki hazırlıkları sürerken liderler 24 Nisan'da üçüncü kez bir araya gelecek. Ev sahipliğini bu kez Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yapacağı buluşma öncesinde Uysal'ın toplantının gündem maddelerini belirlemek üzere diğer siyasi parti liderleriyle görüşmelere başladığı dikkat çekti.

Uysal iyimser: "Tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağız"

Uysal, Pazartesi günü ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, her toplantı öncesi gündem değerlendirmesi için birebir görüşmeler yaptıklarını hatırlattı ve "Hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik" dedi. Tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğini de belirten Uysal, 24 Nisan’daki buluşmayı hatırlatarak, "İftar sofrasında tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

"Sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz, ötesi lafügüzaf"

Uysal, daha önce paylaştığı ve diğer partnerlerden bazılarında rahatsızlık yaratan "Cumhurbaşkanı adayı tarifi" konusundaki bir soruyu ise "Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır" sözleriyle yanıtladı.

10 Nisan’da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı adaylığı ilgili bir paylaşım yapan Uysal, üç kriter sıralamıştı. Uysal’ın saydığı kriterler arasında kullandığı, "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesi Gelecek ve DEVA Partisi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Kulislerde Uysal’ın özellikle Ahmet Davutoğlu’nu kastettiği gerekçesiyle Gelecek Partisi'nin, daha yüksek dozda tepki gösterdiği iddia edilmişti. Uysal, tepkiler üzerine 13 Nisan'da bir paylaşım daha yaparak, "Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır" diye imalı sözlerine netlik getirmeye çalışmıştı.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da, Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak, Uysal’ın çıkışını sorduğu iddiası gündeme geldi. Kılıçdaroğlu ile Uysal arasındaki birebir görüşmede de, tepkiye neden olan paylaşımın konuşulduğu, Uysal’ın da Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’ni kastetmediğini tekrarladığı ileri sürülüyor.

İkinci görüşme Karamollaoğlu ile oldu

Uysal, CHP Genel Merkezi’ndeki ziyaretinin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi’ne giderek, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Uysal'ın yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı Çarşamba günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.

DP 6’lı masa için neden önemli?

2018 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren DP, 2019 yerel seçimlerinde ise yalnızca yüzde 0,69 oy almasına rağmen 6’lı masa için önem taşımaya devam ediyor. Son seçimlerdeki oy oranının düşük olmasına rağmen DP, merkez sağ siyasette kimi kesimlerde Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın mirası olarak görülmeye devam ediliyor.

DP, DYP'nin 2007 yılında yaptığı 2. Olağanüstü Genel Kongresi'nde adını ve logosunu değiştirmesiyle kuruldu. Anavatan Partisi’nin (ANAP) kendisini feshederek DP’ye katılarak merkez sağda bir alternatif olunması hedeflenmiş, ancak bu birleşme, dönemin DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar ile ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmemişti. DP, tek başına girdiği 2007 Türkiye seçimlerinde yüzde 5,4 oranında oy almış, Ağar bu seçimlerin ardından istifa etmiş, 2008 yılının Ocak ayında yapılan kongrede şimdiki AKP’li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genel başkan seçilmişti.

2019 yerel seçimlerinde oyu yüzde 0,69

2009 yılının Mayıs ayındaki kongrede ise Hüsamettin Cindoruk genel başkanlık koltuğuna oturmuştu, Ekim 2009’da ise ANAP ile DP birleşmişti. 2 Şubat 2014 yılında yapılan kongrede, partinin şimdiki lideri Gültekin Uysal genel başkan seçilmişti. 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleyen DP, 1 Kasım 2015’teki genel seçimde yüzde 0,14 oranında oy alabildi. DP, 2018 seçimlerine ise Millet İttifakı çatısı altında girdi ve Genel Başkan Gültekin Uysal, İYİ Parti listesinden Afyonkarahisar milletvekili olarak Meclis’e girmeyi başardı. DP, 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 0,69 oranında oy alabildi.

DW/EG,ETO