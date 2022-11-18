21 işletmeye 9,4 milyon TL fahiş fiyat ve stokçuluk cezası

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gerekçesiyle 21 işletmeye daha ceza kesti. Söz konusu işletmelere toplamda 9,4 milyon TL idari para cezası verildi.

Türkiye'de Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 21 işletmeye toplamda 9 milyon 403 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2022 yılındaki yedinci toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Ticaret Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Toplantıda, tüketicilerimizin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından yapılan denetim sonuçları görüşülmüştür. Bu kapsamda; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Pandemiden beri 56,6 milyon TL ceza uygulandı

Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicileri korumayı amaçladığını ifade eden Bakanlık, "Bu doğrultuda, pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam edilmektedir" denildi.

DHA/CÖ,HT