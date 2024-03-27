2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlediği basın toplantısında Olimpiyat Oyunları için de referans olacak organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İnanıyorum ki bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak" diyen İmamoğlu, "İBB ekipleri olarak 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu açıklamasının devamında, "Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ile görüşmelere devam ederken bir yandan da ülkemizdeki çeşitli otoriteleri ikna çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye'nin büyük organizasyon düzenleme konusundaki kaslarını yeniden harekete geçirmek biraz zamanımızı aldı" dedi.

Hedef 2036 Olimpiyat Oyunları

İmamoğlu, bugüne kadar beş kere Olimpiyat Oyunları'na aday olmasına rağmen daha önce çok branşlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmamış olan İstanbul'da bundan sonraki hedefin 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları olduğunu vurguladı. İBB Başkanı, yerel seçimler nedeniyle resmi imza töreninin daha sonra yapılacağını da sözlerine ekledi.

Basın toplantısında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Taekwondocu Nafia Kuş Aydın da İmamoğlu'na eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ANKA

Karar oy birliği ile alındı

Avrupa Olimpiyat Komiteleri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı anda yaptığı toplantıda 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. Roma'da gerçekleşen toplantısının karar metninde, "Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi (ExCom), 2027'de dördüncüsü düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'nın ev sahipliğinin İstanbul'a verilmesine 20 Mart tarihinde düzenlenen toplantıda oy birliğiyle karar verdi" denildi. EOC uzmanlarının mekanlar, ulaşım, güvenlik, konaklama ve sporcu tesisleri de dahil olmak üzere şehrin Oyunlara ev sahipliği yapma kapasitesini tüm yönleriyle incelemesinin ardından hazırlanan raporun ardından bu kararın verildiği belirtildi.

Capralos: Avrupalı sporcular için en iyi yer

EOC Başkanı Spyros Capralos ise Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasına ilişkin olarak, "Bu karar hem Avrupalı sporcular hem de şehir için harika bir haber. İstanbul ve Türkiye, uzun süredir uluslararası sporun iyi dostudur; İstanbul, sporu vatandaşlarının yararına günlük yaşamın dokusuna dahil etmiştir. Bu şehrin 2027'de Avrupa'nın en iyi sporcularının parlayacağı en iyi yer olacağını biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Capralos, "İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları mekan planında, halihazırda inşa edilmiş veya şehir için planlanan mekanlar dışında ek bir inşaat öngörülmemektedir" dedi. Capralos'un açıklamasına göre İcra Komitesi'nin kararı, nihai onay ve ilgili sözleşmelerin imzalanması için Haziran ayında Bükreş'teki EOC Genel Kuruluna sunulacak.

EOC Başkanı Sypros Capralos, 2023'te Krakau'da düzenlenen Avrupa Oyunları için meşaleyi 3 Nisan 2023'te Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya takdim etmişti Fotoğraf: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

Avrupa Olimpiyat Komiteleri tarafından dört yılda bir düzenlenen, birçok spor dalının yer aldığı organizasyona Avrupalı sporcular katılıyor. İlk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları, 2019'da Belarus'un başkenti Minsk'te, 2023'te ise Polonya'nın Krakau kentinde yapılmıştı.

DW,ANKA / JD,ET

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