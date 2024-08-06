Filenin Sultanları'ndan Olimpiyatlar'da tarihi başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol kadınlar kategorisinde ilk yarı finalist Türkiye oldu.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

İki saat 23 dakika süren karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Türkiye, ikinci seti 25-21, üçüncü seti 26-24 kazandı. Dördüncü seti Çin'in 25-21 kazanmasıyla gidilen final setinin galibi 15-12'lik skorla Türkiye oldu.

Melissa Vargas 42 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Fotoğraf: Dolores Ochoa/AP

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada takımına 42 sayı kazandıran Melissa Vargas yıldızlaştı. Filenin Sultanları'nda Hande Baladın 13, kaptan Eda Erdem 9, Meliha Diken 8, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt ise 7'şer sayıyla oynadı.

Maçta sakatlanan pasör Cansu Özbay karşılaşmayı tamamlayamadı. Maç içinde Gizem Örge ve Hande Baladın da sakatlık geçirdi.

Maçta sakatlanan Cansu Özbay karşılaşmaya devam edemedi. Fotoğraf: Alessandra Tarantino/AP

Türkiye yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.

Türkiye-Çin maçını tribünden izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenip İtalya'ya mağlup olarak çeyrek finale çıkmıştı.

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı göstermiş ve set averajıyla olimpiyat beşincisi olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

DW/CÖ,EC

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