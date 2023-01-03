Türkiye: 2023'te hangi davalar seçimleri etkileyecek?

İmamoğlu, HDP ve Kobani davalarının sonucu Türkiye'de yapılacak seçimleri doğrudan etkileyecek. Peki bu davalar hangi aşamada? Süreç nasıl işleyecek?
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2023, Türkiye'de seçim yılı olacak. Normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin öne çekilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hem Cumhurbaşkanlığı hem de TBMM seçimleri yapılacak. Ancak bu seçimlere ilişkin gözler, sandıktan önce mahkeme salonlarına çevrilmiş durumda.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2021 yılında HDP hakkında temelli kapatılması talebiyle iddianame hazırlamıştı. 843 sayfalık iddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istenmişti. Selahattin Demirtaş'ın arasında bulunduğu 451 partili hakkında ise siyasi yasak talep ediliyor. Dava Anayasa Mahkemesi'nde bugüne kadar dosya üzerinden görüşüldü.
Ancak 5 Ocak Perşembe günü kritik bir talep görüşülecek.
Kapatma davasına ilişkin ilk açık duruşma Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda 10 Ocak günü yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, bu tarihte davanın esasına ilişkin sözlü beyanlarda bulunacak.
Bekir Şahin'in beyanlarına karşı HDP'nin sözlü savunma yapması için bir ay süre verilecek. AYM, talep halinde bu bir aylık süreyi uzatabilecek. Sürenin sonunda AYM Başkanı'nın belirleyeceği bir günde açılacak duruşmada HDP yöneticileri suçlamalara karşı savunma yapacak. Ancak 13 Şubat'ta AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlıktaki görev süresi doluyor. Bu nedenle yeni başkanlık seçimi yapılacak. Zühtü Arslan'ın aday olmaması veya yeniden seçilememesi durumunda yeni başkan, kapatma davası sürecini yönetecek.
Sözlü beyanlardan sonra AYM Başraportörü, davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor AYM üyelerine dağıtılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı, raporun dağıtılmasından sonra belirli bir gün tespit ederek, kapatma davasının esastan görüşme aşamasını başlatacak. Bu görüşme sonunda kapatma kararı çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.
Kapatma kararı seçimleri nasıl etkileyecek?
Kapatma kararı, seçime girecek partilerin belirlenmesi ve milletvekili aday listelerinin kesinleştiği bir dönemde çıkarsa HDP seçimlerde saf dışı kalacak. Bu durumda parti seçime giremeyecek. Ancak HDP'nin olası bir kapatma kararına karşı, ittifak yaptığı bileşenlerinden bir partiyi desteklemesi bekleniyor.
Ancak seçimlerin ardından kapatma kararı çıkarsa, seçilen milletvekilleri bağımsız olarak görevine devam edecek. Ancak içlerinde siyasi yasak kararı verilen olursa bunlar milletvekilliğini sürdürecek fakat beş yıl boyunca hiçbir siyasi partiye üye olamayacak.
Kobani davası hızlandı
HDP kapatma davasına paralel olarak Ankara'da açılan Kobani olayları davası sürüyor.
Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Geçen yılın sonunda yapılan duruşmada, mahkeme HDP'nin eski eş genel başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu beş sanığın savunması tamamlanmadan, dosyanın esas hakkındaki mütalaa için savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşmalar 7, 8, 9 Şubat tarihlerinde yapılmak üzere ertelendi. Bu duruşmada savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor. Bu aşamadan sonra 108 sanık ve avukatları, mütalaaya karşı esas hakkında savunmalarını yapacak. Bu davadaki sürecin de seçim öncesinde bitmesi bekleniyor.
Davada ceza alanlar, karar kesinleşmediği için siyasi yasaklı olmayacak. Ancak milletvekili seçilenlerin, karar daha sonra kesinleştiğinde milletvekilliği düşecek. Bu nedenle Kobani davasının sonuçları, 2023 seçimleri sonrasına etki edecek ve milletvekili dağılımı etkileyecek.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin kararı onamasından sonra dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gidecek. Olağan şartlarda dosyanın temyiz aşamasının tamamlanmasının en az 2 yıl alması gerekiyor. Ancak seçim öncesinde sürecin hızlı yürütülmesi halinde ceza onanırsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. Bu durumda Cumhurbaşkanı adayı olamayacak ve aynı zamanda 2024'teki yerel seçimlerinde de adaylık yolu kapanacak. Mevcut belediye başkanlığı ise onama kararıyla birlikte düşecek.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "terör” soruşturması sonucunda hazırladığı rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmişti. İmamoğlu hakkında bu kapsamda "görev" veya "terör" suçu iddiasıyla bir soruşturma başlatılırsa İçişleri'nin İmamoğlu'nu görevden alma yetkisi doğuyor. Ancak bu durum Cumhurbaşkanı adaylığına engel değil.