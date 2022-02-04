 2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı | SPOR | DW | 04.02.2022

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SPOR

2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Kış Olimpiyatları Çin'in başkenti Pekin’de "Kuş yuvası" olarak adlandırılan Ulusal Stadyum’da başladı. Işık gösterilerinin düzenlendiği açılışa az sayıda hükümet ve devlet başkanı katıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Kış Olimpiyatları, Ulusal Stadyum'da ışık gösterileri eşliğinde başladı. Kafesi andırdığı için "Kuş yuvası" olarak da adlandırılan Ulusal Stadyum'daki açılış törenine Çin'in izlediği bazı politikaları tasvip etmeyen pek çok hükümet ve devlet başkanı katılmadı.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları törenle açıldı

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları törenle açıldı

Olimpiyat oyunları çoğu gençlerden oluşan yaklaşık 3 bin Çinli sporcunun gösterileriyle başladı. Havai fişek ve akrobasi gösterileriyle aynı zamanda Çin'de bahar başlangıcı ve "kaplan yılına" girilmesi de kutlanmış oldu.

Havai fişek ve akrobasi gösterileri düzenlendi

Havai fişek ve akrobasi gösterileri düzenlendi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ı resmi törenle karşıladı.

Daha sonra büyük boyutlarda bir Çin bayrağı, ülkedeki birliğin sembolü olarak stadyumda el üzerinde taşındı. Ardından Çin ulusal marşı söylendi.

Çin bayrağı taşıyan Çinliler

Çin bayrağı taşıyan Çinliler

Marşın okunmasının ardından bir lazer gösterisi düzenlendi. Gösteride lazer ışıkları ile 1924'ten 2022'ye kadar Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülke ve şehirler arasında daireler çizildi.

Açılışta baharın gelişi de kutlandı

Açılışta baharın gelişi de kutlandı

Bu gösteriden sonra Olimpiyatlarda yarışan ülkelerin sporcuları stadyuma girmeye başladı. Olimpiyat oyunlarının beşiği olarak kabul edilen Yunanistan bu yıl da geleneksel olarak önden yürüdü.

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

Yunanlı sporcular

Tayvanlı sporcular ise Pekin'deki olimpiyatlara, Çin'in bu ülkeyi tanımaması nedeniyle, "Çin Taipei'si" adı altında katıldılar. IOC, Çin'in diplomatik baskısını ortadan kaldırabilmek için Tayvan'ı, başkenti Taipei adıyla Olimpiyat'a dahil etti.  Çin, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak kabul etmiyor, adayı kendi toprakları olarak görüyor.

Açılış törenine katılanlar

Açılış törenine katılanlar

Çin'in Tayvan'a yönelik tehditleri, Uygurlar ve Tibetlilere uyguladığı insan hakları ihlalleri, Hong Kong'da muhalefete sert baskısı, kendi vatandaşlarına yönelik kovuşturmalar ve son olarak tenisçi Peng Şuai davası nedeniyle birçok politikacı açılış törenine katılmadı. Hatta bazı devlet ve hükümet başkanları insan hakları ihlalleri nedeniyle kış oyunlarını resmen diplomatik olarak boykot etti.

Putin Pekin'deki açılış törenine katıldı

Putin Pekin'deki açılış törenine katıldı

Buna karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şi Jinping'in özel davetlisi olarak açılışa katıldı.  Putin'in izlediği açılış töreninde, Ukrayna ekibi de stadyumda yerini aldı. Ukraynalı yetkililerin, müsabakalar sırasında sporcuların Rus atletlerle özçekim yapmalarını yasakladığı belirtiliyor.

Alman sporcular

Alman sporcular

Alman Olimpiyat takımında 149 sporcu bulunuyor. Takımın önderliğini yapan iki sporcu, birlikte taşıdıkları Alman bayrağıyla açılış gösterisinde katılımcıları selamladı.

Açılışta sporcular gösteriler düzenledi

Açılışta sporcular gösteriler düzenledi

Son olarak, Çin takımı da stadyuma girdikten sonra, Organizasyon Komitesi Başkanı Çai Çi selamlama konuşması yaptı. Ardından IOC Başkanı Thomas Bach söz aldı ve konuşmasında dünya liderlerine barış çağrısında bulundu.

Resmi açılışı Şi Jinping yaptı

Resmi açılışı Şi Jinping yaptı

Bach'ın konuşmasının ardından Çin Devlet Başkanı Jinping, "Pekin'deki 24. Kış Olimpiyatları'nı başlattığımı ilan ediyorum" sözleriyle Pekin Kış Oyunları'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Bunun üzerine Olimpiyat bayrağı stadyuma getirildi ve Çin bayrağının yanında göndere çekildi. Altı Çinli sporcu da Olimpiyat ateşini meşalelerle taşıdılar.

Andreas Sten-Ziemons

 © Deutsche Welle Türkçe

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