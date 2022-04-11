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Fotoğraf: DW/H. Köylü
MedyaTürkiye

2021’de medya kuruluşlarına 55,8 milyon TL ceza

3 saat önce

RTÜK 2021 Yılı Faaliyet Raporu yayınladı. Buna göre göre RTÜK, geçen yıl basın yayın kuruluşları hakkında 55 milyon 822 bin 365 lira 70 kuruş tutarında bin 661 ayrı ceza kararı aldı.

https://www.dw.com/tr/2021de-medya-kurulu%C5%9Flar%C4%B1na-558-milyon-tl-ceza/a-61431640

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2021 Yılı Faaliyet Raporuna göre kurul geçen yıl basın yayın kuruluşları hakkında 55 milyon 822 bin 365 lira 70 kuruş tutarında, bin 661 ayrı ceza kararı aldı. RTÜK, bu cezalardan toplam 17 milyon 10 bin 985 lira da gelir elde etti.

Rapora göre, 2021 yılında toplam 236 dava açıldı. Bunların 91’i RTÜK lehine 11'i de aleyhine sonuçlanırken, 134 davanın da henüz karara bağlanmadığı bildirildi. Davalardan 140’ı verilen idari para cezalarına itiraz amaçlı açılırken, geçici yayın durdurma cezalarından da 35’i yargıya taşındı. RTÜK aleyhine açılan davalardan 16'sı yayın lisansı iptali kararı, 9'u para cezası ve program durdurma yaptırımı ile ilgili oldu.

2017-2021‘de bin 153 dava RTÜK lehine sonuçlandı

RTÜK 2021 Faaliyet Raporu'ndaki verilere bakıldığında, 2017-2021 yılları arasında RTÜK aleyhine  bin 566 dava açıldı. Bu davalardan bin 153'ü RTÜK lehine, 190'ı da RTÜK aleyhine sonuçlandı. Geri kalan davaların ise sürdüğü belirtildi. Raporda, RTÜK'ün çeşitli medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile gerçek kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında da 129 ayrı suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Uluslararası medya kuruluşları da hedefte

RTÜK, bu sene Şubat ayında Türkçe yayın yapan üç uluslararası haber sitesine lisans alma şartı getirdiğini duyurmuştu. RTÜK kararına göre lisans başvurusu yapmamaları halinde Deutsche Welle, Amerika'nın Sesi ve Euronews'e Türkiye'den erişilmesi mümkün olmayacağı belirtilmişti.

RTÜK'ün, DW'nin internet aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yayınlarını sürdürebilmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusunda bulunmasına ilişkin duyurusu da kurumun internet sitesinde 21 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştı.

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusunda bulunmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu. Süreç devam ediyor.

RTÜK'ten DW'ye lisans dayatması

RTÜK raporunda Almanya'daki sosyal medya düzenlemesine dair eğitim

RTÜK'ün geçen yıla dair faaliyet raporunda Kasım 2021’de Almanya ve Türkiye'deki sosyal medya düzenlemelerine ilişkin hizmet içi eğitim verildiği de görülüyor. Türkiye'de son yıllarda yapılan sosyal medya ve dijital ağlara yönelik düzenlemede sıklıkla Almanya’daki sosyal medya düzenlemesi örnek gösterildi.

Almanya'da sosyal medya yasasının çıkış noktasıysa aşırı sağ ve aşırı sağcı şiddet ve nefret söylemleri mücadele amacını taşıyor. Sosyal medyadaki düzenlemeler, 2019'da Halle kentindeki aşırı sağcı ve antisemitik saldırı ile dönemin Kassel Valisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Walter Lübcke'nin yine 2019'da evinin terasında aşırı sağcılar tarafından katledilmesi sonrasında sertleştirilmişti.

DW,ANKA/ETO,TY

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