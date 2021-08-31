2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası: Türkiye yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Turu'nda Bulgaristan'ın Filibe kentinde Polonya ile karşılaştı. Türkiye, maçı 3-0'lık skorla set vermeden kazandı.

Ekip maç öncesi video mesaj ile sporseverlerden destek istemişti. Takım kaptanı Eda Erdem Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Yarın 20:30’da Polonya karşısında yarı final mücadelesi için dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugüne kadar oynadığı yedi maçın tümünü kazanan ekip, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti. Polonya'yı yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibi ile karşılaşacak.

DW/BÖ,ETO

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