 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası: Türkiye yarı finalde | SPOR | DW | 31.08.2021

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SPOR

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası: Türkiye yarı finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında Polonya ile çeyrek final karşılaşmasından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ekip, bu galibiyetle yarı finale yükselmeyi başardı.

Türkisches Frauen Voleyballteam

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Turu'nda Bulgaristan'ın Filibe kentinde Polonya ile karşılaştı. Türkiye, maçı 3-0'lık skorla set vermeden kazandı.

Ekip maç öncesi video mesaj ile sporseverlerden destek istemişti. Takım kaptanı Eda Erdem Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Yarın 20:30’da Polonya karşısında yarı final mücadelesi için dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugüne kadar oynadığı yedi maçın tümünü kazanan ekip, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti. Polonya'yı yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibi ile karşılaşacak.

DW/BÖ,ETO

© Deutsche Welle Türkçe