 2020 Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı′na verildi | DÜNYA | DW | 09.10.2020

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DÜNYA

2020 Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı'na verildi

2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Ödüle bu yıl BM Dünya Gıda Programı layık görüldü.

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Nobel Komitesi 2020 Nobel Barış Ödülü'ne BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) değer görüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2020 Barış Ödülü'nün özellikle açlıkla mücadele çabalarından dolayı WFP'ye verildiğine işaret edildi.

İtalya'nın başkenti Roma merkezli kuruluşun çatışmadan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine yönelik katkılar sağladığı da vurgulandı.

Nobel Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Açlığın bir savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket ettiğinden dolayı" bu yılki Barış Ödülü'nün WFP'ye verildiği belirtildi.

BM bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı, yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi için gıda yardımı sağlanmasını temin ediyor. Ayrıca acil durum ve kriz anlarında ortaya çıkan gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da faaliyet yürütüyor. Program, BM kuruluşları ve FAO’nun tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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