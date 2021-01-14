2020 en sıcak üç yıldan biri oldu

Birleşmiş Milletler’in hava, iklim ve su alanlarındaki yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın (WMO) Cenevre’deki merkezinden yapılan açıklamada 2020 yılının hava sıcaklığı ölçümlerinin yapılmaya başladığı 19’ncu yüzyıl ortasından bu yana kayda geçen en sıcak üç seneden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada 2020 yılında ortalama küresel hava sıcaklığının sanayi devriminden (1850-1900) öncekinden 1,2 derece daha yüksek olduğu ve 14,9’a ulaştığı da belirtildi.

Böylece Aralık 2020’de açıklanan tahminler de doğrulanmış oldu. WMO’nun açıklamasına göre, hava sıcaklığı ölçümleri yapılmasına başlanmasından bu yana en sıcak üç yıl olarak tarihe geçen seneler 2020, 2019 ve 2016 yılları oldu.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı, birkaç sene aralıkla Pasifik Okyanusu’nda görülen soğuk hava olayı La Nina sayesinde 2020'nin "rekor sene" olmaktan kıl payı kurtuldugunu da duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antóni Guterres

Öngörüler doğru çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, İçinde bulunduğumuz yüzyılda 3-5 derece küresel ısınma yaşanacağını söyledi ve "Bir küresel ısınma felaketine doğru ilerliyoruz" diye uyardı. Guterres, 21'nci yüzyılın en önemli görevinin doğa ile barış imzalamak olduğunu da söyledi.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Petteri Taalas da, geçen senenin sonuna doğru yaptığı 2020 Küresel İklim Durumu Geçici Raporuna ilişkin açıklamada, 2020 yılının iklim açısından olağandışı bir sene olduğunu, karada, denizde ve özellikle Kuzey Kutbu'nda yeni ekstrem sıcaklıklar gözlemlendiğini söylemişti. Taalas, orman yangınlarının Avustralya, Sibirya, ABD’nin Batı kıyısı ile Güney Amerika'daki geniş alanları kül ettiğini, Atlantik'te Kasım ayında, Orta Amerika'da arka arkaya eşi görülmemiş 4’ncü kategori kasırgalar dahil olmak üzere rekor sayıda kasırga meydana geldiğini vurgulamıştı. Taalas, "Afrika ve Güney Doğu Asya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen sel baskınları, büyük çapta nüfusun yerinden olmasına ve milyonlarca insan için gıda güvenliğinin tehlike altına girmesine neden oldu" diye belirtmişti.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) temeli 1873 yılında Viyana’da kurulmuş olan Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı’na dayanıyor.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın 2020 raporuna, ABD, İngiltere, Avrupa ve Japonya’daki hava ve meteoroloji kuruluşlarının topladığı veriler temel teşkil ediyor.

dpa/ETO,TY

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