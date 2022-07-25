"Demirtaş'ın silah bırakma çağrısını değerli buluyoruz"

Sanatçı, yazar ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 202 yurttaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta yaptığı açıklamalara destek verdi.

Aralarında tanınmış sanatçı, yazar ve gazetecilerin de bulunduğu 202 yurttaş, bir açıklama yayımlayarak eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta yaptığı barış çağrısına destek verdi.

Açıklamada "Demirtaş’ın, son iki söyleşisinde önemle vurgu yaptığı, Kürt sorunu ve çözümüne ilişkin, -siyasetten 'şiddeti dışlama' ve bu amaçla silah kullanan tüm yapılara 'silahı bırakma' çağrılarını da içeren- görüş ve önerilerini son derece önemli, değerli ve içtenlikli buluyoruz" denildi.

Ayrıca "HDP yetkililerinin de defalarca belirttikleri gibi, sorunlarımızın hukuk ve demokrasi içinde çözümünü ve toplumumuzun bütün farklılıklarıyla 'barış içinde birlikte' yaşamasının sağlanmasını amaçlayan, 6'lı masa liderleri başta olmak üzere, tüm siyasi partileri, tarafları ve herkesi, bu yoldaki barışçı ve birleştirici açıklama ve girişimleri desteklemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya imza atan isimler arasında Akın Birdal, Ali Nesin, Baskın Oran, Ertuğrul Günay, Gençay Gürsoy, Jak Kamhi, Hale Soygazi, Hasip Kaplan, Hayko Bağdat, Lale Mansur, Murat Belge, Necmiye Alpay, Ömer Madra, Şanar Yurdatapan, Taner Akçam, Tuğrul Eryılmaz, Şevket Pamuk, Ufuk Uras, Zülfü Livaneli gibi isimler bulunuyor.

Demirtaş ne demişti?

Geçen hafta avukatları aracılığıyla Edirne Cezaevi'nden T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Demirtaş "Devlet de PKK de sorunu artık şiddet zemininin dışına çıkarmak zorundadır. Ben mümkünse PKK'nin Türkiye'ye karşı silahları tümden susturmasını, bırakmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş, Halk TV programcıları Şule Aydın ve Timur Soykan’ın sorularına verdiği yanıtta da "Türkiye toplumunun bölünme korkusunu, silah, şiddet, terör korkusunu ortadan kaldıracak barış politikaları, birlik söylemleri üretmeliyiz. Daha fazla üretmeliyiz. Çünkü buna gerçekten inanıyoruz. Dolayısıyla gerçekten inandığımız şeyi daha somut ve cesurca gösterebilmeliyiz. Örneğin, Çanakkale Şehitliğini ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmeyi, orada yatanlar gibi yan yana durmamız gerektiğini göstermek isterim" demişti.

DW / EC, CÖ