2019'un en fazla ses getiren söyleşileri

#Susamam: "Sözümüzü sakındığımızda suçlu hissediyoruz"

Türkiye'de rap sanatçıları iki şarkı ile bir anda sosyal medyada büyük bir etki yarattı. DW Türkçe'nin konuştuğu sanatçılar, "Susmayın, bugünü unutmayın, yarın için çalışın" diyor.

Demirtaş: Sonuç iktidar için tam bir hezimettir

HDP eski Eş Genel Başkanı, avukatları aracılığıyla DW Türkçe’ye yerel seçimleri değerlendirdi. Selahattin Demirtaş, "Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başardı" dedi.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayın

İmamoğlu: Ruhumda zerre kadar korku yok

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesiyle başkanlık koltuğunda ancak 3 hafta oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek olan seçimde sonucun değişmeyeceğinden emin. DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Büyükşehir defterlerini incelediğinde büyük bir israfa tanık olduğunu anlattı.

Video izle 15:46 Paylaş İmamoğlu DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3IBmI Söyleşinin tamamı için tıklayın

Kalın Conflict Zone'da: Cezaevlerini ve yargıyı işkenceden temizledik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın DW'nin Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın konuğu oldu. Kalın, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarından ABD ile ilişkilere; basın özgürlüğünden yargının durumuna ve kamudan ihraçlara kadar pek çok konuda soruları yanıtladı.

Video izle 25:45 Paylaş İbrahim Kalın Conflict Zone'da: Cezaevlerini ve yargıyı işkenceden temizledik E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3Tuae Söyleşinin tamamı için tıklayın

Aslı Erdoğan: Türkiye'de demokrasinin d'si yok

Yazar Aslı Erdoğan DW Türkçe ile yaptığı röportajda, YSK'nın İstanbul kararıyla demokrasinin en basit ögesi olan seçimin de bittiğini belirtti. Erdoğan, ayrıca 23 Haziran’dan demokratik bir sonuç beklemediğini kaydetti.

Video izle 15:55 Paylaş Aslı Erdoğan: AKP'nin kazanmaması mümkün değil E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3IQSm Söyleşinin tamamı için tıklayın

Müjdat Gezen: İmamoğlu 500 bin farkla gelecek

Müjdat Gezen DW Türke'ye verdiği röportajda Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarlanması kararını değerlendirdi. Atatürk Kültür Evi'nin organizasyonuyla Almanya turnesine gelen ve Eyvallah adlı oyununu sahneleyen Müjdat Gezen, seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu'na bu karar karşısında destek veren sanatçılara yönelik yapılan açıklamaları eleştirdi.

Video izle 03:26 Paylaş Müjdat Gezen: İmamoğlu 500 bin farkla gelecek E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3IPM4 Söyleşinin tamamı için tıklayın

Rabia Naz'ın babasından "Mavi Balina" iddiasına yanıt

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızı Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada delillerin karartıldığını söyledi. Baba Vatan, Rabia Naz'ın çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina oyununu oynadığı iddiasına da yanıt verdi. Vatan, "Kızımın telefonu, bilgisayarı incelendi. İntihar veya intihara teşvik gibi durumlara dair kayıt bulunmadı" dedi.

Video izle 57:21 Söyleşinin tamamı için tıklayın

Yücel: Benim sürecim, Erdoğan’ın iktidar için her şeyi yapacağını gösterdi

Deniz Yücel, Alman hükümeti için "mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklu bir gazeteci", Türk hükümeti için ise "Ajanterörist" olarak tanımlandı. Yaşadıklarını bir kitapta toplayan Yücel, DW Türkçe’ye konuştu.

Video izle 34:59 Söyleşinin tamamı için tıklayın

Kaftancıoğlu: Ceza davası değil, cezalandırma

9 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DW Türkçe'ye verdiği röportajda "Toplum artık bunun siyasi bir karar olduğunu görüyor" dedi. Kaftancıoğlu, yargı reform taslağı için "Dağ fare doğurdu" değerlendirmesini yaptı.

Video izle 19:02 Paylaş Kaftancıoğlu: Ceza davası değil, cezalandırma E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3QIXU Söyleşinin tamamı için tıklayın

CHP nasıl başardı? AKP'de fatura kime kesilir?

31 Mart Yerel Seçimleri geride kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, AKP'nin elinden başta Ankara ve İstanbul olmak üzere önemli büyük şehirleri aldı. CHP nasıl başardı, AKP'de fatura kime kesilir? Gazeteci İsmail Saymaz yerel seçimler sonrası oluşan tabloyu Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendirdi.

Video izle 62:20 Söyleşinin tamamı için tıklayın

©Deutsche Welle Türkçe