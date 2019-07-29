 2018′de en az 164 çevreci öldürüldü | DÜNYA | DW | 30.07.2019

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DÜNYA

2018'de en az 164 çevreci öldürüldü

Dünyada 2018 yılında en az 164 toprak ve çevre savunucusu ev, toprak ya da doğal kaynakları korumak isterken öldürüldü.

Umwelt-NGOs in Lateinamerika ( CNCG )

Global Witness 2018'de evlerini, toprak ve doğal kaynakları; madencilik, gıda ve kerestecilik şirketlerine karşı savunmak için mücadele eden en az 164 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu yıllık raporunda "sayısız" kişinin de şiddete maruz kaldığını ya da sindirildiğini duyurdu.

Filipinler çevre aktivistleri ve yerli topluluklar açısından en tehlikeli ülke konumunda. Ülkede geçen yıl 30 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedildi.

Kolombiya ve Hindistan’da ise 2018 yılında sırasıyla 24 ve 23 çevreci hayatını kaybetti. Guatemala’da ise 16 toprak savunucusu cinayete kurban gitti.

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Özel Raportörü Vicky Tauli-Corpuz "Bu dünya genelinde gördüğümüz bir olgu. Toprak ve çevre savunucuları - ki bunların kayda değer bir miktarını yerli halklar oluşturuyor - haklarını savundukları için terörist, serseri ya da suçlu ilan ediliyor" dedi.

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Dünyanın akciğerleri tehdit altında

Söz konusu şiddetin bir insan hakları krizi olduğunu belirten Tauli-Corpuz gelişmenin sabit bir iklime ihtiyaç duyan herkes açısından da bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

2018 yılında çevrecilere yönelik en büyük katliam Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde gerçekleşti. Bir kömür madeninin çevreye olumsuz etkilerini protesto eden 13 kişi gösteri sonrasında öldürüldü.

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Brezilya’nın Para eyaletinde ise soya endüstrisi temsilcileriyle yaşanan anlaşmazlıkta 8 toprak savunucusu öldürüldü.

Brezilya’yı en ölümcül ülke olmak bakımından geçen Filipinler’de ise Negros adasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu, çiftçilik yapan 9 kişi öldürüldü. Global Witness kurban yakınlarının ailesine vekalet eden avukatın da bir süre sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler daha önce yayınladığı bir raporda yerli halkların doğanın korunmasında önemli bir rol oynadığını belirtmişti.

Global Witness çevre savunucularının sindirilmesi ve tutuklanmasının “endişe verici küresel bir eğilim” olduğunu açıkladı.

AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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Dünyanın akciğerleri tehdit altında  

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