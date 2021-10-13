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2018 FIFA Dünya Kupası

21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu 14 Haziran'da başladı.

2 Aralık 2010'da yapılan oylamayı kazanan Rusya turnuvaya ev sahipliği yaptı. Turnuvadaki maçlar 12 farklı stadyumda 14 Haziran 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynandı. DW Türkçe'nin Dünya Kupası ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

epa05542381 FIFA President Gianni Infantino speaks during an interview on the occasion of the 'World Summit on Ethics and Leadership in Sports' at the the headquarters of the FIFA, in Zurich, Switzerland, 16 September 2016. EPA/WALTER BIERI +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/W. Bieri

FIFA’dan İsrail’e Dünya Kupası teklifi 13.10.2021

İsrail’i ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, 2030 Dünya Futbol Şampiyonası’na bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile İsrail’in ev sahipliği yapmasını önerdiği bildirildi.

Katar'ın devasa inşaat projelerinin ardındaki dram 28.06.2021

2022'de Katar'da düzenlenmesi planlan Dünya Kupası için ülke yıllardır kapsamlı inşaat projeleri yürütüyor. Ancak bu inşaatlar için ülkenin yeterli insan gücü yok. Ülkede iki milyondan fazla göçmen işçi var ve bu çalışan nüfusun %90'ından fazlasını temsil ediyor. Ancak işçi ölümleri ve onlara yönelik tutum tepki çekiyor. Katar'ın inşaat projelerinin ardındaki insanlık dramını araştırdık.

LYON, FRANCE - JULY 07: Megan Rapinoe of the USA lifts the FIFA Women's World Cup Trophy following her team's victory in the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

FIFA’dan kadın futboluna kaynak dopingi 24.10.2019

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kadın futbolu için ayrılan kaynağı iki kat artırarak bir milyar dolara çıkardı. Kadın futbolunda ayrıca Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası düzenlenmesi planlanıyor.
16.10.2018, Iran, Tehran: Fußball: Länderspiele, Iran - Bolivien in Tehran, Iran: Iranische Frauen jubeln auf der Tribüne. Die iranischen Behörden haben Frauen auf Antrag des Fußballverbandes der Islamischen Republik Iran die Teilnahme am Spiel gestattet. Foto: Saeid Zareian/dpa | Verwendung weltweit

İran'da kadınlar Dünya Kupası elemelerinde tribünde 25.08.2019

İran’da kadınlar milli takımlarının Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek.

Fußball DFB-Funktionäre Horst R. Schmidt Theo Zwanziger Wolfgang Niersbach

Almanya'nın eski futbol sorumlularına dolandırıcılık suçlaması 06.08.2019

İsviçre Başsavcılığı, 2006 FIFA Dünya Kupası ile ilgili olarak Almanya’nın üst düzey eski futbol sorumluları hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

25.07.2015 FILE - epa04860081 UEFA President Michel Platini attends the Preliminary Draw of the FIFA World Cup 2018 in St.Petersburg, Russia, 25 July 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH (zu dpa Platini kämpft um seine Zukunft - «Wahrheit muss auf den Tisch» am 28.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Fransız medyası: UEFA eski Başkanı Platini gözaltına alındı 18.06.2019

Fransız medyasına göre UEFA eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesinde rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

21.09.2018, xjhx, Fussball 1. Bundesliga, VfB Stuttgart - Fortuna Duesseldorf emspor, v.l. DFB WM Plakat 2024 Korrupt im Herzen von Europa UEFA United by Moneyb teamfoto (DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO) Stuttgart *** 21 09 2018 xjhx Football 1 Bundesliga VfB Stuttgart Fortuna Duesseldorf emporer DFB World Cup poster 2024 Corrupt in the heart of Europe UEFA United by Moneyb teamfoto DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPH as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Stuttgart

Almanya'da taraftarlardan federasyona "rüşvet" tepkisi 23.09.2018

EURO 2024'ü düzenlemek için Türkiye ile rekabet eden Almanya'da taraftarlar, 2006 Dünya Kupası ev sahipliğinin rüşvetle alındığı gerekçesiyle federasyona tepkili.
Soccer Football - World Cup - Final - France v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 15, 2018 France's Hugo Lloris lifts the trophy as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH FIFA BEST FOR ALL PICTURES.

Dünya Kupası Fransa’ya ne kazandıracak? 19.07.2018

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, kutlamaların ardından kupanın kime ne getireceğini tartışmaya başladı.
Soccer Football - World Cup - Final - France v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 15, 2018 France coach Didier Deschamps is thrown into the air by his players as they celebrate after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach

Dünya Kupası: 1998'in kopyası 16.07.2018

DW’den Joscha Weber, 20 yıl önce oyuncu olarak şampiyon olan teknik direktör Deschamps’ın, o günkü başarı reçetesini kopyalıp günümüze uyarlayarak mutlu sona ulaştığı kanaatinde.
Soccer Football - World Cup - Final - France fans watch France v Croatia - Paris, France - July 15, 2018 France fans celebrate in front of the Eiffel Tower after France win the World Cup REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Bir kupa, iki kutlama! 16.07.2018

Dünya Kupası'nı kazanan Fransa oldu ama kaybeden ülke de zafere ulaşmışçasına kutlama yapıyor. Fransa gibi Hırvatistan'da da on binlerce futbolsever milli oyuncuları coşkuyla karşılamaya hazır.
Turkish anti-riot forces stand guard at the courthouse on December 27, 2016 at Silivri district in Istanbul, Turkey. Almost 30 Turkish police went on trial in Istanbul on December 27, 2016 charged with involvement in the July 15 coup bid, the city's first trial of alleged putschists in the massive crackdown that followed the failed bid to oust Turkish President. With some 41,000 coup suspects under arrest in a state of emergency, the nationwide trials of the accused are set to be the most far-reaching legal process in Turkish history. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

SZ: Türkiye'nin üzerindeki kurşun örtü kolay kalkacak gibi değil 16.07.2018

Türkiye’de OHAL'in sona ermesi, Trump-Putin buluşması ve Rusya'da biten Dünya Kupası Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.
Soccer Football - World Cup - Final - France v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 15, 2018 France's Paul Pogba celebrates scoring their third goal with team mates REUTERS/Carl Recine

Dünya Kupası’nın sahibi Fransa 15.07.2018

2018 FIFA Dünya Kupası’nı, finalde Hırvatistan’ı 4-2 yenen Fransa kazandı. Dünya Şampiyonası tarihinin en gollü final maçlarından birini kazanan “Horozlar” 20 yıl aradan sonra ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.
13.07.2014 Weltpokal Worldcup Fussball Weltmeister mit dem Weltpokal FIFA Fussball Weltmeisterschaften 2014 Finale Spiel Deutschland gegen Argentinien am 13.Juli 2014 in Rio de Janeiro PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxSWExNORxDENxFINxONLY World Cup World Cup Football World Champion with the World Cup FIFA Football World Championships 2014 Final Game Germany against Argentina at 13 July 2014 in Rio de Janeiro

En büyük kupa sahibini buluyor 15.07.2018

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak final maçında farklı profillere sahip iki Avrupa takımı mücadele edecek: Süper yıldızlarıyla ön plana çıkan Fransa ve kolektif oyun tarzıyla başarıyı yakalayan Hırvatistan.
Soccer Football - World Cup - Semi Final - Croatia v England - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 11, 2018 Croatia's Mario Mandzukic scores their second goal REUTERS/Darren Staples

Futbolda gol atma ihtimali en fazla ne zaman? 13.07.2018

Dünya Kupası’nda da sıkça yaşandığı üzere futbolda son dakikalarda atılan goller maçın skorunu bir anda değiştirebiliyor. Peki, bir takımın son dakikada gol atması daha mı muhtemel?

Croatian forward Mario Mandzukic (L) celebrates after scoring during the FIFA World Cup WM Weltmeisterschaft Fussball 2018 semi-finals soccer match between Croatia and England, at Luzhniki Stadium in Moscu, Russia, 11 July 2018. CROATIA VS. ENGLAND !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLavandeiraxjrx FWC62-195 20180711-636669449654512685

Hırvatistan'ın yeni kahramanı Mandzukic 12.07.2018

Mario Mandzukic, uzatma dakikalarında İngiltere ağlarına gönderdiği golle Hırvatların Dünya Kupası hayallerini final maçına taşımayı başardı. 32 yaşındaki golcü, ülkesinde kahraman ilan edildi.

Croatian forward Mario Mandzukic (L) celebrates after scoring during the FIFA World Cup WM Weltmeisterschaft Fussball 2018 semi-finals soccer match between Croatia and England, at Luzhniki Stadium in Moscu, Russia, 11 July 2018. CROATIA VS. ENGLAND !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLavandeiraxjrx FWC62-195 20180711-636669449654512685

Finalin adı: Fransa-Hırvatistan 11.07.2018

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final maçında Hırvatistan, uzatma dakikalarında Mandzukic'in attığı golle İngiltere'yi 2-1 yendi.
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