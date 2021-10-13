2018 FIFA Dünya Kupası

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21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu 14 Haziran'da başladı.
2 Aralık 2010'da yapılan oylamayı kazanan Rusya turnuvaya ev sahipliği yaptı. Turnuvadaki maçlar 12 farklı stadyumda 14 Haziran 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynandı. DW Türkçe'nin Dünya Kupası ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
2022'de Katar'da düzenlenmesi planlan Dünya Kupası için ülke yıllardır kapsamlı inşaat projeleri yürütüyor. Ancak bu inşaatlar için ülkenin yeterli insan gücü yok. Ülkede iki milyondan fazla göçmen işçi var ve bu çalışan nüfusun %90'ından fazlasını temsil ediyor. Ancak işçi ölümleri ve onlara yönelik tutum tepki çekiyor. Katar'ın inşaat projelerinin ardındaki insanlık dramını araştırdık.