2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2016), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından düzenlenen futbol turnuvası. 15'inci kez düzenlenen şampiyonaya Fransa ev sahipliği yapmaktadır.

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