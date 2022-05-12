20 valinin yeri değişti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın da aralarında bulunduğu 9 ilin valisi geri çekildi. Funda Kocabıyık, Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarına yönelik eşi, eski AKP vekili Hüseyin Kocabıyık’ın eleştirisinin ardından geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, Funda Kocabıyık’ın da aralarında olduğu 9 ilin valisi şimdi resmen merkeze çekildi. Merkeze çekilen valiler arasında, günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta’nın valisi Ömer Seymenoğlu’nun da yer aldığı dikkat çekti.

Valiler kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararname ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, mülkiye başmüfettişliğine atandı.

20 ilin valisi değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman’a, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Malatya Valisi Aydın Barus Isparta’ya, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun Karaman’a, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri'ye, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Batman Valisi Hulusi Şahin Malatya’ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin’e, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Sivas’a, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa’ya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin Şırnak’a, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergun Uşak’a, Tokat Valisi Ozan Balcı Van’a vali oldu.

Vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez de bu görevlere asaleten atandı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

Funda Kocabıyık’ın eşi Gezi Davası kararlarına ne tepki vermişti?

AKP İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hukuk dışı kararların hâkim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar" demişti. Hüseyin Kocabıyık’ın eşi Funda Kocabıyık, bu paylaşımın ardından, Uşak Valiliği’ni yürütürken, geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrinde görevlendirilmişti.

ANKA/ETO,EC