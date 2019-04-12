150 gencin ölümünde "Mavi Balina" şüphesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu komisyon, "Mavi Balina" oyunu hakkındaki raporunu açıkladı. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Mavi Balina ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen ölümlerle karşılaşılması üzerine yaklaşık altı ay önce kurulan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, yaptığı çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlardan onlarca uzmanın görüşüne başvurdu.

Raporda, 150 civarında gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen "Mavi Balina" oyunu "Bu oyuna katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi istenmektedir. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca oyunu oynayanın kimseyle görüşmemesi, yüksek sesle müzik dinlemesi gibi aşamalar yer almaktadır. 50'nci günün sonunda da oyunu oynayana, son aşama olan 'yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme' komutu verilmektedir" şeklinde anlatılıyor.

Raporda "Bu oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj yaparak oyunda kalmaya zorladıkları belirtilmektedir. Neredeyse tüm dünyayı tehdit eden bu oyun bizim ülkemizde de ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin ivedilikle alınması, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir" denildi.

"Hem devlete hem de ailelere görev düşüyor"

Komisyon üyelerinden CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda devlet kurumlarına ve ailelere büyük görev düştüğünü söyledi. Komisyona davet edilen uzmanların anlattıklarına bakıldığında, teknoloji bağımlılığının bireyleri ölüme kadar götürdüğünü söyleyen Sındır, "Bilişim teknolojisi sadece ülkemizin sorunu değil, dünyanın da sorunu. Bireyi öyle bir şuursuzlandırıyor ki 'Mavi Balina' gibi birtakım oyunların önüne geçilmediği zaman, bireyin yaşamına son verecek hâle getiriyor" dedi. Sındır, "Nüfusun yüzde 30'u üzerinde çok şiddetli bağımlılık yaratmış durumda" diye ekledi.

Neden engellenemiyor?

Uzmanlara göre, Mavi Balina adlı oyunu engellemek imkânsız. Zira Mavi Balina, bir uygulama ya da sabit bir erişim adresi üzerinden oynanmıyor. Kullanıcılar oyuna değil, oyun kullanıcılara erişiyor. Süreç genellikle de başka bir kullanıcının referans olmasıyla başlıyor. Küratör denen oyun yöneticileriyle görüşen oyuncular, talimatları WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya ağları aracılığıyla alıyor.

Mavi Balina adlı oyunun ilk olarak Rusya’da 2015 yılında, Rina Palenkova adlı gencin intiharıyla ortaya çıktığına inanılıyor. Oyunun Rusya gündemine oturmasının ardından diğer ülkelerdeki birçok çocuk ve gencin intiharı da Mavi Balina ile ilişkilendirilmeye başladı.

DW,DHA/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe