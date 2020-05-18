 15 ilde sokağa çıkma yasağı | TÜRKİYE | DW | 28.05.2020

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TÜRKİYE

15 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. 65 yaş üstü ise 31 Mayıs Pazar günü kısıtlı olarak sokağa çıkabilecek.

Türkiye'de bu hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Türkiye'de bu hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme adımlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu yine 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede "Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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İçişleri Bakanlığının "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi" Genelgesi’ne göre gittikleri yerde en az 30 gün kalma şartı ile seyahate izin verilecek. Sokağa çıkma yasağı gittikleri yerde de devam edecek. (21.05.2020)

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. (18.05.2020)

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceği, 30 Mayıs Cumartesi günü ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında zorunlu ihtiyaçların karşılanması için faaliyet gösterebileceği belirtildi.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabileceği kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi. Cumartesi ve Pazar günleri lokanta ve restoranların sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacağı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, eczane, hastane gibi sağlık kuruluşları ile kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gereken kamu kurum ve kuruluşları da açık olacak.

65 yaş üstü dışarıya çıkabilecek

65 yaş ve üzerindekilerin ve kronik rahatsızlığı olanların 31 Mayıs Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkabileceği belirtildi. İhtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin istisna kapsamında olduğu kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı sırasında faaliyet gösterecek yerlerde çalışanlar da istisna kapsamında olacak.

Genelgeye göre, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere gereken işlemler yapılacak ve  "Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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