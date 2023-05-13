14 Mayıs'taki seçim yasakları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerinin yapılacağı gün için bir dizi yasak kararı aldı. Buna göre, alkollü içki satılması veya içilmesi, silah taşınması, eğlence yerlerinin açılması gibi bir dizi faaliyet yasak olacak. Yasağa uymayanlar ise hapis veya adli para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

YSK'nın seçim yasakları kararı, 10 Mart'ta alınmıştı. Bu karara göre, oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar geçerli olacak yasaklar şöyle:

- Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse; ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler gibi silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek hizmeti verilebilecek.

Seçim günü düğün yapılabilecek mi?

- Seçim yasaklarına ve bu kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'dan sonra düğün yapılabilecek.

- Oy verme günü saat 18.00'a kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

- Saat 21.00'dan sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak YSK gerek görürse, saat 21.00'dan önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verebilecek.

Seçim yasaklarına uymamanın cezası

Seçim yasaklarına uymamak ise kanunda suç olarak düzenleniyor. Buna göre, oy verme günü, oy verme süresince, kamuya açık yerlerde ispirtolu içki verenler, satanlar veya içenler veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar 3 aydan 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. Silah taşıma yasağına uymayanlar ise 25 günden az olmamak üzere adlî para cezasına çarptırılabilecek.

Propaganda yasağı ne zaman

Öte yandan seçim propagandası 13 Mayıs saat 18:00'da sona erecek. Bu saatten sonra hiçbir siyasi parti veya aday, seçim kampanyası kapsamında miting gibi propaganda faaliyeti yapamayacak. Seçim yasakları, 14 Mayıs saat 24:00'da sona erecek.

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