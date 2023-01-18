14 Mayıs: Seçimler neden öne alınıyor?

AKP MYK'nın 2 Ocak'taki toplantısında 6 Nisan sonrası, 18 Haziran tarihine kadar olası 10 seçim tarihinin de ele alınmış ve seçenekler üçe indirilmişti. Çalışmalar sonrası seçimlerin öne alınması artık kesinleşti. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin art arda grup toplantılarında yaptıkları açıklamaların ardından en yüksek olasılık olarak konuşulan seçim tarihi ise 14 Mayıs.

Peki seçim tarihine ilişkin süreç nasıl işleyecek? Muhalefet ne düşünüyor? DW Türkçe, seçimlere dair süreci araştırdı.

AKP-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı seçimi neden öne alıyor?

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin normal takviminin 18 Haziran olduğunu ancak bunun miktar öne alınacağını söyledi ve gerekçe olarak da "Mevsimsel şartlar, mevsimlik işçilerin çalışma takvimleri, sınav takvimi, tatil dönemi olması, hac mevsimine denk gelmesi gibi bir dizi neden var. Bu nedenle bir miktar tarihi öne çekerek güncelleme yapılması gerekiyor. Biz tüm seçenekleri Cumhurbaşkanı'na sunduk" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de "mevsimsel şartları" gerekçe göstermişti. Muhalefet ise seçimin öne alınmasına prensip olarak karşı değil ancak öne alınacak ise 6 Nisan'dan önce bir tarih olmasını savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Fotoğraf: DHA

Seçim kararı nasıl alınıyor?

Anayasa'nın 116'ıncı maddesi cumhurbaşkanına seçimi yenileme yetkisi veriyor. Seçim kanununda yapılan değişiklikle beraber cumhurbaşkanının seçim kararı almasının ardından en erken 60 gün en geç 66 gün içinde seçime gidiliyor. Yasal mevzuata göre cumhurbaşkanı ikinci döneminde seçim kararı alırsa aday olamıyor. AKP, yeni Anayasa'ya göre Erdoğan'ın ilk dönemi olduğunu savunurken muhalefet ise şu anki dönemin ikinci dönem olduğunu gündeme taşıyor. Bu noktada olası tartışma yaşanması durumunda ve YSK'ya da başvuru yapılması durumunda son kararı YSK verecek. Cumhurbaşkanın'ın yanı sıra TBMM de erken seçim kararı verebiliyor. TBMM'nin erken seçim kararı verebilmesi 360 milletvekilinin onay vermesi gerek. Ancak şu anda AKP-MHP'nin toplam oyu ise 335. Muhalefetten ise 6 Nisan sonrasına bir destek olmadığından Meclis erken seçim kararı alamıyor.

14 Mayıs için seçim kararı alınırsa süreç nasıl işleyecek?

Meclis seçeneği şu aşamada mümkün görünmediğinden Cumhurbaşkanı seçim kararı alacak. Erdoğan'ın bu kararı ise 8-14 Mart tarihi arasında alıp kararın da Resmi Gazete'de yayımlaması gerekiyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olası karar alma tarihinin 9-10 Mart olabileceğini ifade etti. Olası takvimin belirlenmesi de önemli. 14 Mayıs için bir tarih baz alındığında memurlar için istifa süreçleri, YSK'nın listeleri belirleme ve kesinleştirme takvimi de netleşecek. Olası plana göre milletvekili adayı olacak memurların 21-23 Mart tarihlerine kadar istifa etmesi gerekecek. YSK'nın milletvekilli listelerini askıya çıkarması, itirazlar ve kesinleştirme sürecinin de Nisan ayında başlaması ve 15-16 Nisan gibi kesin listeleri kamuoyuna açıklaması planlanıyor. Listelerin kesinleşmesi ile birlikte de 14 Mayıs'ta seçime gidilecek. Milletvekili genel seçimi bu tarihte tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bir aday yüzde 50 +1 oy alırsa seçilecek. Hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamazsa en yüksek oyu alan iki adayla ikinci tur seçimlere gidilecek. Bu seçimlerin tarihi ise 28 Mayıs olacak. İki aday arasında fazla oy alan Cumhurbaşkanı seçilecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Fotoğraf: DHA

Muhalefet erken seçim için tavrı ne?

Altılı masayı oluşturan partiler ve HDP seçimlerin öne alınmasına prensip olarak karşı çıkmıyor. Ancak muhalefet seçimlerin 6 Nisan'dan önce yapılması durumunda destek verecek ve Meclis'ten karar alabilecek. Bunun için ise son tarih Şubat ayının ilk haftası. Bu tarihe kadar Meclis'ten bir seçim kararı alınması gerekiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Mayıs seçim tarihi konusunda "8 Mart'ta seçimlerin yenilenmesine karar verirse 14 Mayıs'ta seçim verilebilir. Kararı kendisi verecek. Seçimleri 7 Nisan'a kadar erken seçime desteğiz. Sonraya bırakmak siyasi mühendislik olur. Biz Cumhurbaşkanı'nın siyasi mühendislik hesaplarına alet olmayız. CHP değil, altılı masanın kamuoyuna açıkladığı bir tutum var. Bu tutumun arkasındayız. Siyasi mühendislik tasarımının parçası olmayacağız" değerlendirmesi yaptı.

Seçimin 6 Nisan'dan önce veya sonra olması neyi değiştiriyor?

Seçim kanunlarında değişikliği içeren Anayasa düzenlemesi 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu nedenle 6 Nisan öncesi ve sonrası bir seçimde milletvekili hesabı da değişecek. Yeni düzenleme ile seçime gidildiğinde "artık oy"lar milletvekili seçimine eklenmeyecek. Bu durumda 2018 seçimleri baz alındığında muhalefetin kaybı 2023'te aynı oyu bile alsa milletvekili kaybı olacak. Eğer 6 Nisan'dan önce seçime gidilirse "artık oy"lar ittifaklara eklenebilecek ve "küçük oylar" da oldukça önem kazanacak. Ancak muhalefetin de seçimleri öne almak için Meclis'te yeterli çoğunluğu bulunmuyor.

Fotoğraf: Gülsen Solaker/DW

Seçim kararı "yenileme" mi, "fesih" mi?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na göre cumhurbaşkanının Meclis'i "fesih" yetkisi yok. Cumhurbaşkanı "seçimlerin yenilenmesi kararı" alabiliyor. Bu noktada iktidar ile muhalefet arasında farklı yorum yapılıyor. AKP, söz konusu "seçim yenileme" kararının meclisin fesih edilmesi anlamı taşımadığını seçime kadar Meclis'in çalışmalarını sürdüreceği için bir fesih olmayacağını savunuyor. Muhalefet ise "seçim yenilemenin" bir kandırma cümlesi olduğunu alınan seçim kararının erken bir seçim kararı olması nedeniyle her türlü durumda meclisi fesih etme kararı olduğunu ileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok. Böyle bir yetki yok" demişti.