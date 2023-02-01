13 Şubat'a kadar süreç nasıl işleyecek?

Millet İttifakı'nın ortak hükümet programını da açıklamasının ardından artık gözler ortak adayda. Ancak altılı masanın en büyük oy potansiyeli olan iki partisi, CHP ve İYİ Parti arasında adaylığa dair farklı görüşler hâlâ ortadan kalkmadı.

Ortak aday belirleme sürecine dair son bilgilere DW Türkçe ulaştı.

CHP: Aday bizim için çok net

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem", "Anayasa" ve "Ortak Mutabakat Belgesi" olmak üzere üç ana belgeyi kamuoyuna açıklayan altılı masada artık altı liderin de kamuoyunun da AKP-MHP cephesinin de gözü adayın kim olacağında. Ancak aday belirleme süreci kolay olmayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında 13 Şubat'ta adayın açıklanacağını yine aynı programda bu sözlerin hemen ardından da 13 Şubat'ta aday açıklanmasa bile belirleneceğini söyledi. Bu sözlere İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Adaylık açıklamasına yönelik bilgi bizde mevcut değil" sözleriyle itiraz etti. Bu açıklama her iki parti arasındaki tartışmanın da dışa yansıması oldu.

DW Türkçe'ye bilgi veren CHP kaynakları, "Aday bizim için çok net. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin masaya taşıyacağı adaydır. Ayrıca kazanacak aday da Kılıçdaroğlu'dur Altı lider bunu konuşacak ama masa dışından bir aday doğru olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı. CHP'de bu konuda tartışmalar kapanırken partide Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair çalışmalar dahi başlamış durumda.

İYİ Parti ne diyor?

İYİ Parti'de ise tablo o kadar net değil. İYİ parti cephesinde ilk günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıktan itiraz olmasa da diğer seçenekler hâlâ gündemde tutuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 13 Şubat'taki toplantıda ismi masaya gelmesi halinde Kılıçdaroğlu'na itiraz etmemesi ancak anket yapılması önerisini bir kez daha gündeme taşıması bekleniyor. Ancak süre darlığı nedeniyle yeni anketler yerine geçmiş anketler de masaya gelebilir.

DW Türkçe'ye konuşan bir İYİ Parti yetkilisi, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, henüz 'Ben adayım' demedi, ama şu ana kadar CHP'den yapılan tüm açıklamalarda 'Kılıçdaroğlu aday' denildi. Şu anki tabloda Kılıçdaroğlu ismi masaya zoraki kılınmış durumda. Başka isim gündeme getirilince hemen bir tepki atmosferi ortaya çıkıyor. O zaman neden 'istişare' deniyor" açıklaması yaptı.

İYİ Parti kurmayı, "Madem 'istişare' deniliyor, masa karar verecek' deniyor. Kılıçdaroğlu adaylığını masaya söyler, masa değerlendirir. Elbette adaylık hakkıdır, biz adaylığına karşı değiliz ama 'tartışalım' diyoruz, bu kadar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de "Aday 13'ünde açıklanacak ya da açıklanmalı" ifadelerinin de masaya baskı olduğu yorumları yapılıyor.

13 Şubat'ta ne olacak?

13 Şubat'taki toplantısı öncesi ev sahibi olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı partiyi belki bir, belki de iki kez ziyaret edecek. Karamollaoğlu, partilerin adaya dair görüşlerini alacak. Bu süreçte partiler arasında ikili görüşmelerin de olabileceği ifade ediliyor. 13 Şubat'taki toplantıda isimler konuşulduktan sonra bir karar çıkmasının çok zor olduğu ifade edildi. Çünkü, İYİ Parti masaya Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair görüş ve endişelerini taşıyacak. Buna göre sürecin Şubat ayını aşmadan tamamlanması ve en kısa sürede yeni toplantı yapılması kararı da alınabilecek.

Akşener'in Kılıçdaroğlu harcinde diğer alternatif isimleri de tartışmaya açıp açmayacağı konusunda ise henüz netlik yok. Bu konu 13 Şubat'ta masadaki görüşlere göre netleşecek.

13 Şubat'a kadar giden süreçte ise hem İYİ Parti'den hem de CHP'den adaylıklara dair açıklamalar gelebileceği ve bu sürecin gergin geçebileceği de değerlendiriliyor. Bu nedenle liderlerin yakın kurmaylarını açıklamaların içeriği konusunda uyarıda bulunduğu da ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun Anadolu turu

CHP ve İYİ Parti cephesinde adaylık kulisleri hareketli iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce başlattığı Anadolu gezileri de sürüyor. O ziyaretlere dair İYİ Partili isimlerden sosyal medyada halkın ilgisine dair paylaşımlar da yapılması dikkat çekerken İmamoğlu'nun bu ziyaretlerini CHP'de azınlıkta da olsa bazı kurmaylar, "Aday belirleme süreci öncesi manidar" yorumu yaparken genel çoğunluk ise "Ciddi bir haksızlığa uğradı bu ziyaretler normal süreç" değerlendirmesi yapıyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet tarihimize kara bir leke olarak geçen hukuksuz mahkeme kararları ve soruşturma süreçleriyle karşı karşıya kaldı. İstanbul halkının verdiği yetki, talimatlı mahkemeler eliyle gasp edilmeye çalışıldı. Bu adaletsiz süreçler hala bitmiş değil. Dolayısıyla, Ekrem İmamoğlu yaptığı ziyaretlerde yaşadığı bu mağduriyeti anlatıyor ve adalet talebini dile getiriyor" açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun gittiği yerlerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği yatırımların temel atma törenlerini ya da açılışlarını yaptığını vurgulayan Torun, "Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde, parti yönetiminden bir temsilci ve örgütümüzün eşliğinde bu ziyaretler gerçekleşiyor. CHP, Genel Başkanımızın liderliğinde bir bütündür, el birliği ile yaşanan tüm haksızlıkları, hukuksuzlukları milletimize anlatacağız. Hep beraber çalışarak ülkemizin geleceği için yeni bir sayfa açacağız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 3 Şubat Cuma Giresun'da olacak.