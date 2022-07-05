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Berat Albayrak | türkischer Wirtschaftsminister
Fotoğraf: Turkish Finance and Treasury Ministry/AA/picture-alliance
PolitikaTürkiye

"128 milyar" davasında gerekçe: Albayrak hırsıza benzetildi

3 saat önce

CHP'nin tazminata mahkum edildiği "128 milyar dolar" davasında istinafın açıkladığı gerekçeli kararda, eski Maliye Bakanı Albayrak'ın "hırsıza" benzetilerek, kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.

https://www.dw.com/tr/128-milyar-davas%C4%B1nda-gerek%C3%A7e-albayrak-h%C4%B1rs%C4%B1za-benzetildi/a-62369179

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "128 milyar dolar" tartışmasıyla ilgili CHP'ye karşı açtığı ve ana muhalefet partisinin 40 bin TL tazminata mahkum edildiği davada istinaf gerekçeli kararını açıkladı.

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen mart ayında CHP'nin 40 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. CHP'nin itirazını değerlendiren İstinaf itirazı reddetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, itirazı reddetti.

Buna göre İstinaf gerekçeli kararında, CHP'nin kurumsal hesabından 19 Şubat 2021'de paylaşılan "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp, sorumlusu 'damat' firarda" isimli videoda, "hırsıza benzetildiği" gerekçesiyle Albayrak'ın kişisel şeref ve itibarına saldırı mahiyetinde olduğunu kabul etti.

Söz konusu videoda dolar işareti bulunan bir para çuvalı taşıyan gözleri kapalı bir hırsız figürünün kaçtığı, bu hırsız figürünün arkasında çıkan yazıda "damat firarda" yazısı ile Albayrak'ın karikatürize edilerek hırsıza benzetildiği; yine banka kasası içinden çanta ile çıkıp giden takım elbiseli bir erkek figürünün gösterildiği arkasında çıkan "damat firarda" yazısı ile eleştiri sınırlarının aşıldığı belirtildi.

İstinaf davacı Albarak'ın tazminat talebinin kısmen kabulüne karar vererek, CHP'nin 40 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstinafın eleştiri olarak kabul etmediği söz konusu konuşmalarda, "128 milyar dolar kayıp damat kayıp... 128 milyar doları kimler iç etmiştir... Devletin hazinesinin teslim edildiği bir damat ortadan kabyolmuş...Damat kaçtı gitti bedelini millet ödüyor" gibi ifadeler yer almıştı.

Yargılama muhalefetin gündeme getirdiği Merkez Bankası rezervindeki 128 milyar dolara ne olduğuna ilişkin bir sonuca varmıyor.

"128 milyar dolara ne olduğunu" üç dakikada anlattı

DW / GY,HT

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