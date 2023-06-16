12 yaşındaki çocuğun ölümü: Kaçak medrese kapatıldı

12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın Şanlıurfa'da ailesi tarafından gönderildiği kaçak medresenin yakınlarında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında söz konusu medrese kapatıldı. Kursun eğitmeni de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranırken Semerkand Vakfı'na ait olduğu belirtilen kaçak bir medresenin yanındaki ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Dakak’ın gittiği dini eğitim veren kursun kapatıldığı belirtildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kursta sorumlu eğitmen olduğu belirtilen A.P.’nin de gözaltına alındığı bildirildi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ailesi tarafından Menzil Cemaatimensuplarınca kurulan medreseye yollandığı belirtilen Abdülbaki Dakak’tan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. Yapılan aramalar sonucu çocuk Çarşamba günü, gittiği kursun yakınındaki bir ahırda asılı halde bulunmuştu.

Şanlıurfa Barosu intihar iddialarına ilişkin soru işaretlerine dikkat çekti

İntihar ettiği öne sürülen çocuğun söz konusu kursa gitmek istememesine rağmen bir yıldır ailesinin zoruyla gittiği iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valiliği’nce adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ailenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede çocuğun ölümüne ilişkin kamu davası açılması için iddianame hazırlanmasını talep etti.

Dilekçesinde Şanlıurfa Valiliği, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çocuğun eğitim gördüğü kursun sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunan Baro’nun başkanlığından yapılan açıklamada, "12 yaşındaki bir çocuğun elektrik kablosunu nasıl temin ettiği, düzeneği nasıl hazırladığı veya olayın vuku bulduğu ahır kursun hemen yakınında olmasına rağmen buraya neden bakılmadığı ya da neden göz ardı edildiği hususlarının da etraflıca araştırılmasını talep etmekteyiz" denildi.

Muhalefet de harekete geçti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada 12 yaşındaki çocuğun ölümünü araştıracaklarını duyurdu. CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'yi, Abdülbaki Dakak'ın şüpheli ölümüyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere görevlendirdiklerini belirten Özel, Dakak’ın ölümü hakkında yürütülen soruşturmayı da çok yakında takip ettiklerine vurgu yaptı. Özel, "Yavrumuzun, kursun yakınlarındaki ahırda şüpheli biçimde ölü bulunmuş olması, tüm Türkiye'yi sarsmıştır. Yavrumuzun, kurstan defalarca ayrılmak istemesine rağmen ailesinin buna izin vermediği ileri sürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Çocuğun gittiği medresenin kapatılmasını talep eden Özel, "Abdulbaki Dakak yavrumuzun eğitim gördüğü belirtilen bu kurumun derhal kapatılması, ismi geçen vakfa ait benzer yerlerin de bir an önce denetim altına alınması gerekmektedir" görüşünü kaydetti.

DHA,DW/SÖ,TY

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