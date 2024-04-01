11 ilin kadın belediye başkanları kim?

31 Mart yerel seçimlerinde 11 ilin belediye başkanlığın kadın adaylar kazandı. KA.DER Başkanı Nuray Kadıoğlu bu durumun toplumsal dönüşümün de habercisi olduğunu söylüyor.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 şehirde kadın adaylar belediye başkanlığı yarışını kazandı.

Bundan önceki 2019 yerel seçimlerinde 81 ilin sadece dördünde kadın belediye başkanı seçilmişti. İlçeler de hesaplandığında 31 Mart seçimlerinde yaklaşık 75 kadın aday rakiplerinden fazla oy alarak il ve ilçe belediyelerinde başkanlık koltuğuna oturdu.

Belediye başkanı olarak seçilen kadınlardan altısı CHP'den, dördü DEM Parti'den, biri de AKP'den.

Karaoğlu: Mücadelenin sonucu

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerini kadınlar için yeni bir sayfa olarak nitelendiriyor. "Yerel seçimlerin sonuçları yalnızca siyasi bir değişimin değil toplumsal bir dönüşümün de habercisi" diyen Karaoğlu, kadın yönetici sayısının artmasını kadınların uzun zamandır beklediği, arzu ettiği karar mekanizmalarında var olma mücadelesinin bir sonucu olarak nitelendiriyor.

Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer Fotoğraf: ANKA

Bu sonuçların yeterli olmadığını ama kadınlar için bir kapı araladığını belirten Karaoğlu, "Sonuçlar gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu. Bir kız çocuğuna 'ne olacaksın' diye sorduklarında 'ben belediye başkanı olacağım' diyebilmesinin önünü açan bir sonuç oldu" diyor.

KA.DER kurduğu siyaset akademisinde verilen farklı alanlardaki eğitimlerle her partiden kadın aday sayısını artırmak için çalışmalar yapıyor.

İki senedir bu seçimlere hazırlandıklarını belirten Karaoğlu, seçilen kadınların büyük bir azim ve kararlılık gösterdiklerini ve kadınların her alanda toplumun öncüsü ve lideri olabildiklerini gösterdiklerini söylüyor.

Bu sayıların eşitlikçi bir toplum için yeterli olmadığınıbelirten Karaoğlu, artan kadın başkan sayılarıyla birlikte eşit siyaset açısından toplumun umut tazelediğini ekliyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Fotoğraf: ANKA

Peki kazanan kadın belediye başkanları kim?

CHP'nin Tekirdağ adayı Candan Yüceer, Tekirdağlıların yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim. Mesleği doktorluk olan Yüceer, CHP'den 24, 25, 26 ve 27'inci dönemlerde Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Üç dönem de CHP Parti Meclisi üyeliğinde yer alan Yüceer, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Yüceer ayrıca TBMM Sağlik, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanvekilliği görevini üstlendi. 31 Mart yerel seçimlerinde ise oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanarak Tekirdağ Belediye Başkanı oldu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Fotoğraf: ANKA

Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı Filiz Gencan Akın'ın esas mesleği avukatlık. Aktif siyasetin 2011 yılından beri içerisinde yer alan Akın, Edirne Belediye Meclis üyeliği, Edirne Belediyesi meclis başkanvekilliği görevlerinde yer aldı. Akın 2019 yılından bu yana Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Fotoğraf: ANKA

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da CHP'nin hukuk kökenli başkan adaylarından. Dört dönem boyunca TBMM'de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak yer alan Köksal oyların yüzde 50,7'sini alarak yeni belediye başkanı oldu.

Eskişehir'de beş dönem boyunca belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen koltuğunu Ayşe Ünlüce'ye bıraktı. Büyükerşen'in de desteğini arkasına alan Ünlüce'nin asıl mesleği de avukatlık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde 2016 yılında hukuk müşavirliği görevini üstlenen ve son altı senedir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi genel sekreterlik görevlerini yürüten Ünlüce, yüzde 50,9 oy oranı ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Fotoğraf: ANKA

Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı kazandı

Sonucu merakla beklenen yerlerden biri olan Bilecik'te kazanan isim sosyal medyada Game of Thrones dizisindeki "Targaryen" karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı oldu. Esas mesleği mimarlık olan Subaşı, 2019 yerel seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Semih Şahin'in yerine başkan vekili olarak göreve gelmişti. Ancak yerel seçimlere 2,5 ay kala İYİ Partili belediye meclis üyelerinin grup kurmasıyla birlikte yapılan oylamada belediye meclisi tarafından vekilliği düşürülmüştü. Subaşı yüzde 48,8 oranında bir oyla belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu Fotoğraf: ANKA

Aydın'ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu halihazırda iki dönemdir bu görevi yürüten bir isim. 2002 yılında siyasete atılan Çerçioğlu iki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra belediye başkanı olarak seçildi. Çerçioğlu 2014'ten beri başkanlık koltuğunda oturuyor.

Eş başkanlık sistemiyle belediyeleri yöneten DEM Parti'de il bazında seçilmiş dört kadın belediye başkanı var.

DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir'de aday gösterdiği Ayşe Serra Bucak, Almanya'nın Köln Üniversitesinde Alman dili ve edebiyatı ve pedegoji eğitimi almış bir isim. 2014-2016 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan danışmanlığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulunan Bucak'ın esas mesleği sosyal danışmanlık. Siirt'te zafere ulaşan isim ise Sofya Alağaş oldu. Esas mesleği gazetecilik olan 34 yaşındaki Alağaş yüzde 49,3 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Fotoğraf: ANKA

Türkiye'nin en yüksek oy oranı Batman'da

Batman'da tarihi bir zafere imza atan Gülistan Sönük, Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla kazanan belediye başkanı oldu. Oyların yüzde 64,5'ini kazanan Sönük Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun. 31 yaşındaki Sönük üniversite yıllarından itibaren Kürt siyasal hareketinin içerisinde yer aldı. 2019'da Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı'na seçilen Sönük kadın hakları alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da ipi göğüsleyen Hazal Aras da 2004'ten beri siyasetin içerisinde. Aras oyların yüzde 51'ini alarak Ağrı'nın belediye başkanı oldu.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük Fotoğraf: ANKA

AKP'de ise il bazında seçimi kazanan tek bir belediye başkanı bulunuyor. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin üçüncü kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Şahin, 2018-2023 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını yürüttü.

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