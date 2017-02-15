11 Eylül saldırıları: FBI gizli belge yayımladı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Joe Biden'ın geçen hafta verdiği talimat üzerine 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili gizli belgelerden birini yayımladı. FBI'ın 4 Nisan 2016 tarihli soruşturma belgesinde, 11 Eylül saldırılarında kullanılan uçakları kaçıran Suudilerden ikisine verilen lojistik desteğe ilişkin bilgiler yer alıyor.

Kısmen yeniden düzenlenerek yayımlandığı bildirilen 16 sayfalık belge, söz konusu teröristlerin ABD'deki Suudi işbirlikçileriyle olan temaslarını içeriyor ancak Suudi hükümetinin de bu saldırılarda rolü olduğuna dair bir kanıt sunmuyor.

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri geçen ay ABD Başkanı'na bir mektup göndererek saldırılarla ilgili bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan 20'nci yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti. Aileler, söz konusu gizli belgelerin 11 Eylül saldırılarına Suudi Arabistan liderlerince destek verildiğini ortaya koyduğunu iddia ediyor. Bu ailelerle birlikte saldırılarda yaralanan kişiler, zarar gören işletmeler ve sigorta şirketleri Suudi Arabistan'a milyarlarca dolarlık dava açmış durumda.

Biden ailelerin talebi üzerine saldırılarla ilgili FBI soruşturması belgelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve yayımlanabilecek tüm belgelerin kamuoyuna açıklanması için Adalet Bakanlığı'na talimat vermişti.

Saldırılarda kullanılan yolcu uçaklarını kaçıran 19 teröristten 15'i Suudi Arabistanlıydı. Suudi hükümeti saldırılarla bir bağlantısı olmadığını belirtiyor. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükeçiliği, ABD'nin tüm gizli belgeleri kamuoyuna açıklaması için destek verirken "Krallık'a yönelik bu temelsiz iddiaların sonsuza dek sonlanması" yönündeki arzusunu dile getirmişti.

El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de kaçırdığı dört yolcu uçağıyla ABD'de düzenlediği intihar saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

El Kaide'den El Zevahiri videosu

11 Eylül'ün 20'nci yıl dönümünde El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin konuşma yaptığı bir videoyu yayınlandı.

El Kaide'nin sosyal medyada paylaşılan bu videoyla Zevahiri'nin hayatta olmadığı yönündeki iddiaları çürütmeyi amaçladığı tahmin ediliyor. Geçen Kasım ayında çıkan haberlerde, El Zevahiri'nin doğal sebeplerden öldüğü öne sürülmüştü.

2001'de çekilen bu fotoğrafta Usame bin Ladin ve Eymen el Zevahiri birlikte görülüyor.

Yaklaşık 1 saat süren videoda El Zevahiri, Suriye'nin Rakka vilayetindeki Tel el Semen bölgesinde bulunan bir Rus askeri üssünü hedef alan bombalı araç saldırısını övüyor. El Kaide bağlantılı Hurras el Din'in üstlendiği bu saldırı 1 Ocak 2021'de düzenlenmişti.

El Zevahiri'nin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden de bahsetmesi ancak Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden söz etmemesi dikkat çekiyor. Cihatçı grupların internetteki faaliyetlerini izleyen ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun direktörü Rita Katz, videonun ABD'nin Afganistan'dan çekilme vaadinde bulunduğu Doha Anlaşması'nın imzalanmasından sonra da kaydedilmiş olabileceğini belirtti. ABD ile Taliban arasındaki anlaşma, Şubat 2020'de imzalanmıştı.

El Kaide lideri, 11 Eylül'de yayınlanan videoda bazı Arap ülkelerinin geçen yıl İsrail'le imzaladığı anlaşmaları da eleştirdi. El Zevahiri, İsrail ile diplomatik ilişki kurmak için anlaşma imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'ın liderlerini "hain" olarak niteledi.

Yetmiş yaşındaki Mısırlı El Zevahiri, Usame bin Ladin'in Pakistan'da ABD özel kuvvetlerince öldürülmesinin ardından El Kaide terör örgütünün lideri olmuştu.

DW,AFP,rtr,dpa,AP/CÖ,EC

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