102 yaşındaki Holokost mağduruna Mevlüde Genç ödülü

Solingen faciasının sembol ismi Mevlüde Genç anısına verilen ödülün, bu yılki sahibi 102 yaşındaki Holokost mağduru Margot Friedländer oldu.

Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç anısına verilen ödülün bu yılki sahibi 102 yaşındaki Holokost mağduru Margot Friedländer oldu.

29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Almanya'nın Solingen kentindeki evleri ırkçı saldırganlar tarafından kundaklanmış, çıkan yangında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıdan sağ kurtulan Mevlüde Genç yaşamının kalanı boyunca "Hiç nefret duymayın, hep iyi olun, kimsenin burnu kanamasın, hep birlik beraberlik içinde yaşayalım" şeklindeki sözleriyle toplulukları sağduyuya çağırmıştı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, Genç anısına her yıl bir kişiyi topluma katkılarından ötürü ödüllendiriyor. Bu yılki ödülün sahibi, Nazi döneminde tutulduğu toplama kamplarından sağ kurtulmayı başaran Margot Friedländer oldu.

Nazi döneminde ailesinden bir çok kişiyi kaybeden Friedländer, savaşın ardından eşiyle birlikte ABD'ye göç etti. Friedländer, 1921 yılında doğduğu Berlin'i yıllar sonra, Almanya'ya geri döndüğü 88 yaşında tekrar gördü.

Mevlüde Genç 2022'de Solingen kentinde yaşamını yitirdi. Fotoğraf: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Almanya'ya dönüşünün ardından ülke genelinde çeşitli okulları ziyaret ederek genç nesillere sevgi, barış ve hoşgörü öğüdü veren Friedländer; ırkçılık ve aşırı sağ şiddetine karşı mücadelesinden ötürü ödüle layık görüldü.

Friedländer 10 bin Euro değerindeki ödülü ve madalyasını Berlin'deki Bode Müzesi'nde düzenlenen törenle Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst'ün elinden aldı. Törene, hayatını 2022 yılında kaybeden Mevlüde Genç'in gelini Türkan Genç ile torunu Can Genç de katıldı.

Tören sırasında Wüst, Friedländer'ın gençlere Nazi suçlarını anlatmak ve uyarılarda bulunmak konusundaki çabasından övgüyle bahsetti.

KNA / MUK, TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?