1 Mayıs: Taksim'e gitmek isteyenlere polis engeli

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet güçleri, bazı kişileri gözaltına alırken sert müdahalelerde bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen kişi ve gruplara polis tarafından müdahale edildi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yaklaşık 30 kişi gözaltına alınırken, Harbiye ve Osmanbey'in ara sokaklarındaki küçük grupların da Taksim'e gitmesi Emniyet güçleri tarafından engellendi. Meydana yürüyen bir başka grup olan Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri de Şişli Ergenekon Caddesi'nde gözaltına alındı.

Halkevleri üyelerine de, Cumhuriyet Caddesi'nde polis tarafından müdahalede bulunuldu. Söz konusu müdahalenin görüntüleri, sendika.org'un Twitter hesabından paylaşıldı:

Halkevleri üyeleri gibi Elmadağ'dan Taksim'e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerinin de ilerlemesine polis tarafından engel olundu. Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri ile birlikte, Beşiktaş'tan Taksim'e gitmek isteyen Umut-Sen üyesi yaklaşık 20 kişi polis tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alındı:

DW / ET,JD

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