1 Mayıs sonrası İstanbul'da birçok eve baskın ve gözaltı

1 Mayıs eylemleri sırasında "polise taşlı sopalı saldırıda" bulundukları gerekçesiyle çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi. ÇHD, 47 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu açıkladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'daki eylemler sırasında "polise taşlı sopalı saldırıda" bulundukları gerekçesiyle bu sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta, "İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 kişi olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" dedi.

Yerlikaya, "Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik" operasyonların devam ettiğini belirtti.

ÇHD: 47 kişi hakkında yakalama kararı var

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık" dedi. ÇHD daha sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise "47 kişi hakkında yakalama kararı var ancak gerçekleştirilen ev baskınları sonucu gözaltına alınanların sayısını henüz netleştirebilmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

Sol Parti de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin evlerine baskın düzenlendiğini duyurdu.

1 Mayıs'ta 217 kişi gözaltına alınmıştı

Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına getirilen yasağın hak ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen bu yıl da Taksim'de kutlamalara müsaade edilmedi.

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için Saraçhane Meydanı'nda toplananların yürüyüşüne polis izin vermemişti. Aralarında DİSK ve CHP'nin de bulunduğu sendika ve siyasi partilerin yaptığı çağrı ile toplanan kalabalık, Bozdoğan Kemeri girişinde polisle karşı karşıya gelmişti. Gruptaki bazı kişiler barikatı zorlarken, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 kişiden 182'si dün serbest bırakılmış, 35 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

DW, DHA/JD, HT

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