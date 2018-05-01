1 Mayıs için Taksim'e izin yok

İstanbul'da valiliğin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı için yapılan başvuruyu reddettiği belirtiliyor. Valiliğin ret kararına CHP milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay da TBMM'de yaptığı açıklamada "keyfi kısıtlamayı kınıyorum" dedi. Taksim'in her zaman 1 Mayıs ile anılacağını dile getiren Kemalbay, Taksim'in emekçilere yasaklanmaması geretiğini söyledi.

DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği'nden oluşan heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak için valiliğe başvuruda bulunmuştu. 1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin yapılan ortak açıklamada şu ifadeye yer verilmişti:

"1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ve ulusal mahkemelerin çok sayıda kararı Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamanın bizler açısından bir hak ve görev olduğunu tescil etmiş, ancak mahkeme kararlarını yok sayan idare tarafından bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç işlenmiştir."

Taksim Meydanı, 2010 yılında 1 Mayıs kutlamalarına açılmış ancak 2013'de tekrar yasaklanmıştı.

DW/ÖA,GA

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