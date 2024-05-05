1 Mayıs eylemlerinde 38 kişi tutuklandı

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışanlara engel olmak isteyen polis ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 kişiden 38'i tutuklandı, 27'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüpheliler, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet," "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" ile suçlanıyor.

1 Mayıs eylemlerine katılan 65 kişi dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gün boyunca savcılıkta ifadeleri alınan 1 Mayıs eylemcilerinden 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 52 kişi de "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet," "terör örgütü propagandası yapmak," "kamu görevlisine direnme" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 38 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 14 kişi ise serbest kaldı.

Tutuklama kararının verildiği dakikalarda müvekkilleri hakkında bilgi almaya çalışan avukatlarla polisler arasında zaman zaman tartışmalar ve gerginlikler yaşandı.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına getirilen yasağın hak ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen bu yıl da Taksim'de kutlamalara müsaade edilmedi.

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi semtlerde bazı göstericiler polisle karşı karşıya gelmişti. Polise saldırdıkları gerekçesiyle 1 Mayıs'ta 217 kişi gözaltına alınmış, 182'si daha sonra serbest bırakılmıştı.

3 Mayıs'ta ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre "Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen" şahıslara yönelik operasyon yapılmış ve 30 kişi daha gözaltına alınmıştı.

DW, DHA, ANKA/JD, SSB

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