 1 Mart’ta liselerde yüz yüze eğitim başlıyor | TÜRKİYE | DW | 12.02.2021

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TÜRKİYE

1 Mart’ta liselerde yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde başlayacağını açıkladı. Yüz yüze eğitime katılmın isteğe bağlı olacağı belirtildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlayacak, 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle de 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitime katılım, isteğe bağlı olacak ve öğrencinin devam zorunluluğu aranmayacak" denildi.

Açıklamada yüz yüze yapılacak derslerin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftalık ders çizelgelerindeki ders ve ders saatlerine uygun bir şekilde haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacağı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak, gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-okul sistemine işlenerek tamamlanacak." 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da velilerle gerçekleştirdiği ilk çevrim içi toplantıda "Evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz" ifadelerini kullandı.

İstatiksel verilerin yanı sıra ailelerden gelen mektuplar ve mesajlarla öğrenme süreçlerindeki gereksinimleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, çok yakında detaylarını kamuoyuyla paylaşacakları "Ulusal Destekleme Programı" ile uzaktan eğitim döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderileceğine işaret ederek, "Bu program, her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan destekleme eğitimini alabilmesine, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak" dedi.

DHA, DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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