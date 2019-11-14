"Şule Çet intihar etmedi, cinayete kurban gitti"

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin bir buçuk yıldır süren davanın karar duruşması Ankara Adliyesi'nde görüldü.

Duruşmaya Çet'in ailesi, taraf avukatları, davaya müdahil olan Aile Bakanlığı avukatları, çok sayıda hak savunucusu ve vatandaş katıldı.

Davanın tutuklu sanıklarından ve Çet’in patronu olarak bilinen Çağatay Aksu son savunmasında da suçsuz olduğunu ileri sürdü. Neden yargılandığını anlamadığını iddia eden Aksu, “Şule’ye dokunmadım” derken, mahkeme heyetine "Delil bulabiliyorsanız asın beni" diye çıkıştı.

Çağatay Aksu, davanın başından beri Şule Çet’in intihara meyilli olduğunda ısrar etmiş, Baba İsmail Çet’i de "kızına sahip çıkmamakla" suçlamıştı. Aksu’nun "ortada cinayet" yok çıkışlarına karşın mahkeme heyeti bir önceki duruşmada Çet’in ölümünü "cinayet" olarak tanımlamıştı.

Salondan tepki

Aksu son savunmasını yaparken mahkeme başkanı "Şule’nin düştüğü sırada ayakkabıları ayağında mıydı?" sorusunu yöneltti. Aksu'nun bu soruya "Aşağıya atlamaya çalışırken ayak bileğinden tuttum. Şule'nin üzerinde kadın pedi vardı, tecavüz edilip yerine mi konuldu. Burada savunmamı yapamadım" yanıtına duruşma salonunda bulunanlar, “Adalet yerini bulsun” sözleriyle tepki gördü.

Mahkeme başkanının "Başka diyeceğin var mı?" sorusu karşılığında da Aksu, beraatini talep etti. Aksu'nun yalan söylemediği konusunda namus sözü vermemesi salonda şaşkınlıkla karşılandı.

Şule'nin ölümünde Aksu'ya yardım etmekle suçlanan sanık Berk Akand da, "Aksu’ya yardım etmedim. Bu suça yardım etseydim, kendi kafama sıkmış olurdum" savunmasında bulundu.

Davanın başından beri Şule’nin intihara meyilli olduğu, psikolojik durumunun bozukluğu konusunda gündeme getirdikleri raporlarla tartışma yaratan sanık avukatları da, Şule'nin cinayete kurban gittiğine dair ortada hiçbir delil olmadığı görüşünde ısrar ettiler. Hem "tecavüz yok" hem de "Şule tecavüze karşı mücadele etmemiş" diyen avukatlar, bugüne kadar mahkemeye sundukları raporlar ciddiye alınmamış olsa da Şule'nin intihar ettiği görüşünü yinelediler.

Müebbet çıktı

Sanıkların ve avukatlarının "Şule intihar etti" iddiasını reddeden mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık Çağatay Aksu’ya "kasten öldürme, cinsel saldırı, hürriyetten yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. "Şule Çet’e tecavüz edildi, kasten öldürüldü" diyen mahkeme heyeti Berk Akand’ın da Aksu'ya yardım ettiğine kanaat getirdi. Berk Akand'a, Aksu'yla aynı suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Baba Çet: İçimize su serpildi

Mahkeme kararının ardından gazetecilere açıklamada bulunan baba İsmail Çet, "Gereken cezaları aldılar. Acımız bitmedi ama bu cezayı aldıkları için içimize biraz su serpildi" dedi.

"Artık kadınlarımızın başından böyle bir olay geçmesin. Hep saygıyla, sevgiyle yanlarında olmamız lazım. Her gün bir cinayet haberi geliyor, üzülüyoruz" ifadesini kullanan İsmail Çet, "Ben bir baba olarak bir kız evladımı kaybettim. Başka ana babalar da yanmasın" diye ekledi.

Karar üst mahkemeye taşınacak

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmesine karşın Aksu'ya müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatan baba Çet, avukatların bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

Hilal Köylü / Ankara

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