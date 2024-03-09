Şimşek: Uyguladığımız programın sonuçları notumuza yansıdı

Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye dair yaptığı son olumlu değerlendirmeye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı" dedi. Sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada Bakan Şimşek şöyle devam etti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B'den B+'ya yükseltildiği, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu not artırımında, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında uygulanan sıkılaşma önlemleri dahil politikaların etkinliği ile makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmanın etkili olduğu belirtildi.

Kuruluşun açıklamasında, enflasyon beklentisinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı da kaydedildi. Bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğu da belirtildi.

Kuruluş, Türkiye'de ekonominin bu yıl yüzde 2,8 oranında büyümesinin beklendiğini da hatırlatırken, bunun gelecek yıl yüzde 3,1'e çıkabileceğini de belirtti. Fitch'e göre, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler sonrasında ülkede politika değişikliği beklenmiyor.

Fitch'in Türkiye'ye dair bir sonraki kredi derecelendirme değerlendirmesini Eylül ayında yapması bekleniyor. Fitch, son olarak 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit etmiş, not görünümünü de 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmişti.

Kredi derecelendirme notu neden önemli?

Kredi derecelendirme kuruluşlarının notu, ülkelerin ekonomilerine duyulan istikrar, güven ve beklenti tahminlerini yansıttığından Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırması da önem arzediyor. Fitch'in Türkiye için yaptığı olumlu not artışı, yabancı yatırımları, ülkeye sermaye girişini ve küresel çapta finansal imajını etkileyebiliyor. Son yıllarda uluslararası uzmanlar, Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahale ettiği eleştirisini getirmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın düşük faiz politikasındaki ısrarın da Türkiye'ye güveni sarstığı yorumları yapılmıştı. Mayıs 2023 seçimleri sonrasında Maliye Bakanlığı'nı devralan Mehmet Şimşek, mali politikada uluslarası kabul gören öğretilere geri dönüleceğini belirterek sıkılaştırmaya gitmişti.

Reuters, DW/ETO,EC