Şili'nin başkentinde olağanüstü hal ilan edildi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Cuma akşamı devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Şili'nin başkenti Santiago'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Pinera karara gerekçe olarak başkent metrosuna yönelik "ciddi ve tekrar eden saldırıları" gösterdi.

Son olarak Santiago İtfaiyesi, kundaklanan birçok metro istasyonunda çıkan yangınlara müdahale etmişti. Yangınların ağır maddi hasara neden olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir videoda Santiago merkezinde bulunan Cumming metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerin hasar gördüğü görülüyor. La Tercera gazetesinde yer alan bilgilere göre metro istasyonlarının güvenliğini sağlamak üzere çok sayıda polis memuru görevlendirildi.

Santiago Metrosu'ndaki protesto gösteri yaklaşık bir hafta önce başlamıştı

Santiago Metro İşletmesi Cuma akşamı yaklaşık 120 kilometrelik metro ağında ulaşımı durdurdu. Kurumun Twitter hesabından atılan bir tweetle "altyapıda oluşan hasar nedeniyle" seferlerin hafta sonu boyunca durdurulduğu kaydedildi. Kurum, söz konusu koşullar altında çalışanların ve yolcuların güvenliğini sağlamanın mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Agricultura radyo kanalına verdiği demeçte, metronun tüm Santiagolular için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti. Herkesin fikrini söyleme hakkına sahip olduğunun altını çizen Pinera, ancak zarar vermenin bu hakka dahil olmadığını vurguladı.

Protestolar yaklaşık bir hafta önce metro bileti fiyatının 800'den 830 Şili Pesosu'na yükseltilmesi nedeniyle başlamıştı.

dpa/BW,EC

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