Şili'deki protestolarda can kaybı artıyor

Şili’nin başkenti Santiago’da metro bileti fiyatlarının artırılması ile başlayan ve başka kentlere de sıçrayan protestolarda en az 10 kişi öldü.

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, başkentte yağmalanan ve ateşe verilen bir tekstil fabrikasında beş kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yağmalandıktan sonra ateşe verilen bir süpermarkette ise iki kadın ve bir erkeğin hayatını kaybettiği kaydedildi. İki kişinin ise Santiago’nun güneyinde yapı malzemeleri satan bir mağazada çıkan yangında öldüğü ifade edildi.

Alman haber ajansı dpa protestolarda en az 10 kişinin öldüğünü duyururken, Reuters yedi kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

70 kentte protesto, 1500 tutuklama

Devlet Başkanı Sebastian Pinera haftasonu farklı kentlere sıçrayan protestolar nedeniyle olağanüstü hâlin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Başkent Santiago’da Cuma günü olağanüstü hâl ilan edilmişti.

İçişleri Bakanı Andres Chadwick Pazar günü yaptığı açıklamada, 70 kentte protestolar yaşandığını, bu protestolarda 40’a yakın süpermarket ve mağazanın yağmalandığını, en az altısının da ateşe verildiğini belirtti. Yetkililer ayrıca protestolar nedeniyle yaklaşık 1500 kişinin gözaltına bildirdi.

Göstericiler araçları da ateşe verdi

Savunma Bakanlığı 9 bin 400 askerin güvenliğin sağlanması için görev yaptığını açıkladı.

Santiago’da göstericiler tarafından Cuma günü metro istasyonları, Cumartesi ise otobüsler, Valparasio kentinde de göstericiler El Mercurio gazetesinin binası ateşe verilmişti.

Başkent Santiago’da hayat durdu

Protestolar nedeniyle başkent Santiago Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Santiago Metro İşletmesi Cuma akşamı yaklaşık 120 kilometrelik metro ağında ulaşımı durdurdu. Metro hatlarının pazartesi itibarıyla tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.

Protestolar yaklaşık bir hafta önce metro bileti fiyatının 800’den 830 Şili Pesosu’na yükseltilmesi nedeniyle başlamıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Cumartesi günü metro bileti zammından vazgeçildiğini duyurmasına rağmen, protesto eylemleri devam etmişti.

Reuters,dpa/NS,JD

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