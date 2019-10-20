 Şili′deki protestolarda can kaybı artıyor | DÜNYA | DW | 21.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Şili'deki protestolarda can kaybı artıyor

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bilet fiyatlarına getirilen zammın ardından başlayan protestolarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Santiago'daki gösteriler hafta sonunda da devam etti

Santiago'daki gösteriler hafta sonunda da devam etti

Şili’nin başkenti Santiago’da metro bileti fiyatlarının artırılması ile başlayan ve başka kentlere de sıçrayan protestolarda en az 10 kişi öldü.

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, başkentte yağmalanan ve ateşe verilen bir tekstil fabrikasında beş kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yağmalandıktan sonra ateşe verilen bir süpermarkette ise iki kadın ve bir erkeğin hayatını kaybettiği kaydedildi. İki kişinin ise Santiago’nun güneyinde yapı malzemeleri satan bir mağazada çıkan yangında öldüğü ifade edildi.

Alman haber  ajansı dpa protestolarda en az 10 kişinin öldüğünü duyururken, Reuters yedi kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

70 kentte protesto, 1500 tutuklama

Devlet Başkanı Sebastian Pinera haftasonu farklı kentlere sıçrayan protestolar nedeniyle olağanüstü hâlin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Başkent Santiago’da Cuma günü olağanüstü hâl ilan edilmişti.

İçişleri Bakanı Andres Chadwick Pazar günü yaptığı açıklamada, 70 kentte protestolar yaşandığını, bu protestolarda 40’a yakın süpermarket ve mağazanın yağmalandığını, en az altısının da ateşe verildiğini belirtti. Yetkililer ayrıca protestolar nedeniyle yaklaşık 1500 kişinin gözaltına bildirdi.

Göstericiler araçları da ateşe verdi

Göstericiler araçları da ateşe verdi

Savunma Bakanlığı 9 bin 400 askerin güvenliğin sağlanması için görev yaptığını açıkladı.

Santiago’da göstericiler tarafından Cuma günü metro istasyonları, Cumartesi ise otobüsler, Valparasio kentinde de göstericiler El Mercurio gazetesinin binası ateşe verilmişti.

Başkent Santiago’da hayat durdu

Protestolar nedeniyle başkent Santiago Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Santiago Metro İşletmesi Cuma akşamı yaklaşık 120 kilometrelik metro ağında ulaşımı durdurdu. Metro hatlarının pazartesi itibarıyla tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.

Protestolar yaklaşık bir hafta önce metro bileti fiyatının 800’den 830 Şili Pesosu’na yükseltilmesi nedeniyle başlamıştı. 

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Cumartesi günü metro bileti zammından vazgeçildiğini duyurmasına rağmen, protesto eylemleri devam etmişti.

Reuters,dpa/NS,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Şili'deki protestolarda kan döküldü

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bilet fiyatlarına getirilen zammın ardından başlayan protestolarda en az üç kişi yaşamını yitirdi. (20.10.2019)  

Şili'nin başkentinde olağanüstü hal ilan edildi

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bileti fiyatlarına yapılan zam nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi. (19.10.2019)  

Benzer içerik

Chile Ausnahmezustand nach Unruhen wegen Fahrpreis-Erhöhungen in Santiago

Şili'deki protestolarda kan döküldü 20.10.2019

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bilet fiyatlarına getirilen zammın ardından başlayan protestolarda en az üç kişi yaşamını yitirdi.

Massenprotest gegen Fahrperisanstieg, Chile

Şili'nin başkentinde olağanüstü hal ilan edildi 19.10.2019

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bileti fiyatlarına yapılan zam nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Michelle Bachelet spricht zum 70. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte

BM'den Venezuela'ya insan hakları ihlali suçlaması 20.03.2019

BM yetkilisi Bachelet, Venezuela yönetimini insan haklarını ihlal etmekle suçladı. Bachelet, güvenlik güçleri tarafından muhalefete destek veren 37 kişinin öldürüldüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi

İran, Türkiye'nin Suriye gözlem noktalarına karşı

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmayı planladığı gözlem noktalarına karşı İran'dan tepki geldi. Tahran Suriye'nin bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  