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Şili

Şili, Güney Amerika'da ülke. Peru, Bolivya ve Arjantin ile komşudur. Başkenti Santiago'dur. Nüfusu 18 milyondur.

DW Türkçe'nin Şili ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

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Pandora Papers 'offshore'un sır kutusunu açıyor 03.10.2021

Sızan belgelerde Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gibi liderlerin yanı sıra Shakira, Elton John gibi ünlü sanatçılar ve eski IMF Başkanı Strauss-Kahn da var.
Zahlreiche ältere Menschen sitzen in einer improvisierten Halle, wo sie eine Impfung gegen Covid-19 erhalten sollen. Landesweit hat die chilenische Regierung 736.645 Covid-19-Infektionen bestätigt. Die Sterblichkeitsrate soll bei 2,5 Prozent liegen. +++ dpa-Bildfunk +++

Şili: Latin Amerika'nın aşı şampiyonu 14.02.2021

Latin Amerika ülkesi Şili'de koronavirüse karşı kitlesel aşı kampanyası 3 Şubat'ta başladı. Şu ana kadar ülkede 1,5 milyondan fazla kişi aşı oldu. Peki, Şili bunu nasıl başarıyor?
People walk along a cracked road in Iquique, northern Chile, on April 2, 2014 a day after a powerful 8.2-magnitude earthquake hit off Chile's Pacific coast. An 8.2-magnitude earthquake hit Chile late Tuesday, killing at least six people and generating tsunami waves that might ripple as far as Indonesia. AFP PHOTO / ALDO SOLIMANO (Photo credit should read Aldo Solimano/AFP/Getty Images)

"Deprem kaderi"ni yenen Şili'den Türkiye'ye tavsiyeler 11.11.2020

Şili, aldığı tedbirlerle deprem felaketinin kader olmadığını kanıtlayan bir ülke. Ulusal Sismoloji Merkezi Direktörü Sergio Barrientos, Şili'nin neyi doğru yaptığını anlatırken Türkiye'ye de mesajlar verdi.

DW Haber - 11.11.2020 11.11.2020

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi'nden Türkiye'ye mesaj var. Maden şirketlerinin önünü açan torba yasa Meclis'e geliyor. Prof. Dr. Ceyhan'a göre kapanmanın İstanbul'la sınırla kalması dahi yeterli değil. 155 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, DW Haber'e konuştu. Diyarbakır'da öğretmenlerin evlerine ve sınıflarına yapılan operasyona "gözdağı" tepkisi.
Supporters of the I Approve option react after hearing the results of the referendum on a new Chilean constitution in Valparaiso, Chile, October 25, 2020. REUTERS/Rodrigo Garrido

Şili'de sandıktan yeni anayasaya onay çıktı 26.10.2020

Şili halkı, pazar günü düzenlenen referandumda Diktatör Pinochet döneminde kalma anayasanın değiştirilmesine karar verdi. Referandumun sonucuna göre, anayasayı üyelerini vatandaşların oluşturduğu bir kurul hazırlayacak.
A worker disinfects an area of the National Stadium that will serve as a polling station for a constitutional plebiscite, in Santiago, Chile, Saturday, Oct. 24, 2020, amid the COVID-19 pandemic. Chileans will decide on Sunday whether or not to replace the constitution that dates back to the dictatorship of Augusto Pinochet, and secondly, if the current Congress or other citizens should write the new text. (AP Photo/Esteban Felix) |

Şili’de anayasa referandumu 25.10.2020

Şili'de halk, Diktatör Pinochet döneminden kalan anayasanın yürürlükte kalıp kalmayacağına karar vermek üzere bugün sandık başına gidiyor. Referanduma katılımın pandemiye rağmen yüzde 80'den fazla olması bekleniyor.
TOPSHOT - An Iraqi protester wears a face mask during an anti-government demonstration on Al-Jumhuriyah bridge in the capital Baghdad, on May 10,2020. - Modest anti-government rallies resumed in some Iraqi cities today, clashing with security forces and ending months of relative calm just days after Prime Minister Mustafa Kadhemi's government came to power. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

Koronavirüs dünyada protesto hareketlerini de öldürdü mü? 12.05.2020

Hindistan, Şili, Lübnan, Hong Kong veya İran'da 2019, sokak protestoları ve küresel protesto hareketlerinin yılıydı. Tüm bu protestolar, koronavirüsün yayılması nedeniyle aniden sona erdi. DW'den Aya Ibrahim şu soruyu gündeme getiriyor: Dünyayı sarsan ve hükümetleri deviren protesto hareketleri bir salgında hayatta kalabilir mi?
United Nations Secretary-General Antonio Guterres gives a press conference, at the 'IFEMA - Feria de Madrid' exhibition centre, in Madrid, on December 1, 2019, on the eve of the opening of the UN Climate Change Conference COP25. - Spain's Socialist government offered to host this year's UN climate conference, known as COP25, from December 2 to December 13, 2019, after the event's original host Chile withdrew last month due to deadly riots over economic inequality. Spanish authorities expect some 25,000 participants and 1,500 journalists from around the world to attend the two-week gathering in Madrid. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)

''İklim değişikliğinde dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz'' 02.12.2019

BM İklim Konferanslarının 25'incisi bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlıyor. Konferansın hedefleri arasında küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması yer alıyor.

Anti-government protesters gather in Plaza Italia in Santiago, Chile, Friday, Nov. 8, 2019. Chile's unrest began last month over a subway fare hike. But it has morphed into a movement demanding a broad range of changes. (AP Photo/Esteban Felix) |

Şili'de on binlerce kişi sosyal eşitsizliği protesto etti 09.11.2019

Şili'nin başkenti Santiago'da ulaşım, sağlık ve eğitimde pahalılığa karşı 75 bin kişinin katılımıyla büyük bir gösteri düzenlendi.
A demonstrator waves a Chilean national flag poked with holes during clashes between anti-government protesters and police, in Santiago, Chile, Thursday, Oct. 31, 2019. Thousands of young Chileans marched Thursday to demand improved social services as government and opposition leaders debate the response to nearly two weeks of protests that have paralyzed much of the capital and forced the cancellation of two major international summits. (AP Photo/Rodrigo Abd) |

Şili'de protestocuların ortak talebi yeni anayasa 06.11.2019

Şili’de üçüncü haftasına giren protestolarda şimdiye kadar 20 kişi öldü. 22 kuruşluk metro zammı ile başlayan protestoların ortak noktası artık yeni anayasa talebi.
26.10.2019 A police water cannon sprays anti-government demonstrators in Valparaiso, Chile, Saturday, Oct. 26, 2019. Clashes broke out Saturday as demonstrators returned to the streets, dissatisfied with economic concessions announced by the government in a bid to curb a week of deadly violence. (AP Photo/Matias Delacroix) |

Şili’de protestolar kabine değişikliği getirdi 27.10.2019

Şili’de başkent Santiago’da bir milyon kişinin katıldığı gösteri politik bir sonuç verdi. Reuters'e göre Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera dokuz bakanın istifasını istedi.

Santiago, 25 de octubre de 2019 Miles de manifestantes repletan la plaza Italia en protesta contra el sistema al cumplirse una semana de movilizaciones sociales. Andres Pina/Aton Chile, Santiago Chile Aton364245 *** Santiago, October 25, 2019 Thousands of demonstrators fill Italy Square in protest against the system after a week of social mobilizations Andres Pina Aton Chile, Santiago Chile Aton 364245 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ANDRESxPINA/ATONxCHILE

Şili Devlet Başkanı Pinera: Mesajı aldık 26.10.2019

Şili'nin başkenti Santiago'da Cuma günü bir milyondan fazla kişi kapsamlı bir sosyal reform talebiyle sokaklara çıktı. Devlet Başkanı Pinera “Mesajı aldık” dedi.

20.10.2019 SANTIAGO, CHILE - OCTOBER 20: People protest at the streets near the presidential palace on the third day of social riots in Chile on October 20, 2019. A state of emergency has been declared in ChileÄôs capital Santiago after demonstrations against a rise in metro fares turned into act of violence. Sebastian Brogca / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Şili'deki protestolarda can kaybı artıyor 21.10.2019

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bilet fiyatlarına getirilen zammın ardından başlayan protestolarda 10 kişi yaşamını yitirdi.
19.10.2019*** Santiago, 19 de octubre 2019. Manifestaciones en el sector de Parque Bustamante en el marco de las protestas por el alza de pasajes de metro Sebastian Cisternas/Aton Chile, Santiago Chile Aton359638 Santiago, October 19, 2019 Demonstrations in the Bustamante Park sector in the framework of the protests for the rise of underground passages Sebastian Cisternas Aton Chile, Santiago Chile Aton 359638 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: SEBASTIANxCISTERNAS/ATONxCHILE.

Şili'deki protestolarda kan döküldü 20.10.2019

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bilet fiyatlarına getirilen zammın ardından başlayan protestolarda en az üç kişi yaşamını yitirdi.
Firefighters extinguish a barricade placed by protesters in downtown Santiago on October 18, 2019, following a mass fare-dodging protest. - The entire Santiago Metro, which mobilizes about three million passengers per day, stopped operating on Friday afternoon following attacks in rejection of the rate hike, the company said. (Photo by JAVIER TORRES / AFP) (Photo by JAVIER TORRES/AFP via Getty Images)

Şili'nin başkentinde olağanüstü hal ilan edildi 19.10.2019

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bileti fiyatlarına yapılan zam nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Şili ve Arjantin’de güneş tutulması gözlendi 03.07.2019

Şili ve Arjantin’den net olarak gözlemlenebilen güneş tutulması, binlerce turisti Şili’nin La Serena bölgesine çekti. Turistlerin ve yerli halkın heyecanla karşıladığı tutulma, Şili’nin La Higuera kentini bütünüyle karanlıkta bıraktı.
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