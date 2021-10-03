Koronavirüs dünyada protesto hareketlerini de öldürdü mü?

Hindistan, Şili, Lübnan, Hong Kong veya İran'da 2019, sokak protestoları ve küresel protesto hareketlerinin yılıydı. Tüm bu protestolar, koronavirüsün yayılması nedeniyle aniden sona erdi. DW'den Aya Ibrahim şu soruyu gündeme getiriyor: Dünyayı sarsan ve hükümetleri deviren protesto hareketleri bir salgında hayatta kalabilir mi?