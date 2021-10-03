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Şili, Güney Amerika'da ülke. Peru, Bolivya ve Arjantin ile komşudur. Başkenti Santiago'dur. Nüfusu 18 milyondur.
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Şili Ulusal Sismoloji Merkezi'nden Türkiye'ye mesaj var. Maden şirketlerinin önünü açan torba yasa Meclis'e geliyor. Prof. Dr. Ceyhan'a göre kapanmanın İstanbul'la sınırla kalması dahi yeterli değil. 155 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, DW Haber'e konuştu. Diyarbakır'da öğretmenlerin evlerine ve sınıflarına yapılan operasyona "gözdağı" tepkisi.
Hindistan, Şili, Lübnan, Hong Kong veya İran'da 2019, sokak protestoları ve küresel protesto hareketlerinin yılıydı. Tüm bu protestolar, koronavirüsün yayılması nedeniyle aniden sona erdi. DW'den Aya Ibrahim şu soruyu gündeme getiriyor: Dünyayı sarsan ve hükümetleri deviren protesto hareketleri bir salgında hayatta kalabilir mi?