 Şişli′de giderek büyüyen çöp krizi | TÜRKİYE | DW | 26.02.2019

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TÜRKİYE

Şişli'de giderek büyüyen çöp krizi

Şişli'de maaşlarını zamanında alamayan temizlik işçilerinin eylemi devam ediyor. Grev, sokaklarda çöp yığınlarına neden olsa da DİSK Genel-İş'e bağlı işçiler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.

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Şişli'de giderek büyüyen çöp krizi

 

 

 

 

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Şişli'de giderek büyüyen çöp krizi  

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