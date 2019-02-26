Şişli'de giderek büyüyen çöp krizi  

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Şişli'de maaşlarını zamanında alamayan temizlik işçilerinin eylemi devam ediyor. Grev, sokaklarda çöp yığınlarına neden olsa da DİSK Genel-İş'e bağlı işçiler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.
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Şişli'de maaşlarını zamanında alamayan temizlik işçilerinin eylemi devam ediyor. Grev, sokaklarda giderek büyüyen çöp yığınlarına neden olsa da Disk Genel-İş sendikasına bağlı işçiler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.
Türkiye'de yerel seçimde rakiplerden bir fazla oy alma zorunluluğu partileri "açılım"a zorluyor. AKP’liler şarap tesisi geziyor, CHP dini hassasiyetleri ön plana çıkarıyor. Bülent Mumay'ın analizi.
Ana muhalefet partisi CHP, ekonomideki sıkıntılara odaklanan yerel seçim kampanyasını başlattı. "Derman belediyeciliği yapacağız" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de "Saray belediyeciliği" yapıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, DHKP-C'ye yönelik operasyonda örgütün Türkiye sorumlusunun da aralarında bulunduğu üst düzey şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi.
Berlin'deki "Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor. Günümüzde kadın hareketlerine rağmen reklamcılık hâlâ cinsiyetçiliğin etkisinde.
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