TÜRKİYE

Şişli'de giderek büyüyen çöp krizi

Şişli'de maaşlarını zamanında alamayan temizlik işçilerinin eylemi devam ediyor. Grev, sokaklarda çöp yığınlarına neden olsa da DİSK Genel-İş'e bağlı işçiler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.

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